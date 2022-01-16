距離2022年台北市長選舉不到1年，民進黨目前傳出衛福部長陳時中等人選。針對民進黨會派誰出戰台北？資深媒體人吳子嘉認為，目前想要選以及上面想要的人，就是陳時中，不過，他參選的時間點不會那麼快。

吳子嘉16日在《董事長開講》網路直播節目中認為，陳時中選台北市長的時間點，不會那麼快。目前想要選的以及「老闆」想要的人選，就是陳時中，陳時中後面的操盤手是民進黨智庫副董事長洪耀福，洪耀福操盤是一個非常伶俐、也很會打仗的總指揮。

至於前副總統陳建仁接疫情總指揮？吳子嘉覺得，陳建仁的級別是行政院長級的，陳建仁不會去接總指揮，對他來講，不是很公平的事情。而王必勝接總指揮的機會很高，民進黨的醫生很多，若實在不行，也可以找前立委沈富雄。

還有網友問到，防疫搞成這樣，陳時中還有臉選台北市長嗎？之前新北市長侯友宜就一直說下飛機就要快篩，為什麼國民黨都不強烈支持侯市長？國民黨台北市議員徐巧芯回應說，入境普篩這件事，是整個國民黨都在強調的，絕對是支持侯市長。

吳子嘉接著指出，目前台灣已經做到入境普篩了；國民黨台北市議員徐巧芯則表示，改名為「落地篩檢」。吳子嘉覺得，民進黨的政策「落地篩檢」可以用，但入境普篩卻不能用。徐巧芯也認為，他們一直曲解侯友宜的說法，他們說偽陰偽陽會造成更多感染，可是國民黨主張篩檢後還是要隔離14天，多了一道關卡，指揮中心不要就是不要。他們是不是怕篩檢出來，可能很多人確診。吳子嘉認為，民進黨就是搞政治、政治掛帥，因為知道施政做得再好也沒有用。