面對疫情升溫，中華電信、遠傳、台灣大哥大分別宣布因應方案，中華電信平日居住桃園、鶯歌，但在其他地區上班員工可申請居家辦公；遠傳本來就已採取彈性居家上班；台灣大哥大北北基、桃園、新竹地區的辦公室同仁，以居家上班為主。

中華電信針對桃園、新北鶯歌兩地，強化分艙分流上班機制，平日居住這兩處、但在其他地區上班員工可申請居家辦公。遠傳則在新冠疫情之後，就採可彈性居家上班的措施，並提醒員工如有不適，應立即通報主管。

遠傳表示，已經導入微軟遠距協作多年，本來就已採取彈性居家上班，並且提醒員工如有覺得不適就要通報主管並且在家上班或休假，一切遵循指揮中心指示辦理。

遠傳指出，向來提倡實體加虛擬的混合辦公環境，因應數位化轉變的新職場環境，在不影響公司業務運作的前提下，提供「居家遠距工作」的模式，讓同仁可兼顧防疫與家庭照顧。

台灣大哥大16日稍早公告，自1月17日起至2月20日，北北基、桃園、新竹地區的辦公室同仁，以居家上班為主，各單位因業務所需之必要人力才進辦公室上班，並禁止同仁間跨棟接觸。技術單位、直營門市、客服人員，依業務需求安排人力配置，並確實做好防疫相關個人防護措施。