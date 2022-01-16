身材火辣的YouTuber「奎丁」本名王乙晴，日前在「走鐘獎」上因假摔引發熱議；她日前更在直播中更無預警「出櫃」，承認自己「男生女生都可以」，並表示曾幻想和徐若瑄結婚，為她做牛做馬都願意，言行霹靂堪稱話題女王。奎丁前日更「角色扮演」化身白雪公主，難得的甜美俏皮風仍不忘小露性感炸W，並找來「七矮人」在身後載歌載舞，大唱電影《逃學威龍》裡的「七矮人之歌」，笑果十足吸引破20萬觀看數。

奎丁前日「角色扮演」化身白雪公主，在IG發布「白雪公主與七矮人之歌」搞笑短片，只見影片中奎丁穿著白雪公主裝，胸前小露俏皮性感事業線，盤腿坐在雪白沙發上指揮，身後黃(左起)、紅、藍、黃、粉、綠、橘七色小矮人載歌載舞，大唱電影《逃學威龍》裡的「七矮人之歌」，場面趣味逗得奎丁頻頻撫臉笑場，場面相當歡樂。

他們唱的歌詞內容如下：「白雪公主與七個小矮人，白雪公主一次睡七人，七個矮人有七根，白雪公主睡七人」。其實在電影中，學生們唱到第三句就被張敏飾演的老師制止說：「欸，太過份了喔！」所以許多網民常問：「第四句怎麼唱？」PTT鄉民曾經解答過這個問題，原典出處是港星黃霑、葉子媚主演的三級片《不文騷》裡的歪歌，第四句是：「白雪公主叫七聲」，後來被《逃學威龍》引用，但沒唱完留下懸念。

奎丁寫道：「白雪公主之歌，有夠荒唐，#有夠好玩的一天，#跨年我們在拍這個」，網民也被逗樂回覆：「哈哈真的是好歡樂」、「好好笑好棒」、「哈哈哈哈哈小丁有點享受了吧」、「我們到底演了什麼」、「看看網路都對我們做了什麼」、「多人運動」、「拜託千萬不要是暗黑版白雪公主」、「笑死」，不到2天吸引破20萬觀看數。

奎丁憑藉冷豔外型和32E火辣身材，在網路生態圈收獲超高人氣；日前她也分享對最近鬧得沸沸揚揚的「王力宏離婚事件」看法，更以「心碎」形容自己心情，原來她一直都是徐若瑄的鐵粉，至今喜歡長達20多年了，她失落說：「我比較意外的是我喜歡這麼久的偶像徐若瑄也被捲進風波，我崩潰好幾天」，並笑稱「以前還在想可以跟徐若瑄結婚，幫她做牛做馬我也甘願！」對從小到大偶像的愛意滿滿，還順便「出櫃」。