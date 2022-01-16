Omicron傳播威力強大，一路從桃園機場傳到社區，導致桃園中壢聯邦銀行及西堤餐廳爆發群聚共34人染疫，引起民眾人心惶惶。對此，精神科醫師沈政男直言，近日一再有人說「台灣就要大爆發了」，他認為現階段不會發生。不過，他覺得桃園市長鄭文燦另外公布新增確診數字的作法，只會造成混淆。

沈政男16日在臉書發文表示，今日新增10例，但大家若看鄭文燦發布的新增數目，就會搞混了。他說今天桃園新增十例，包括電子廠夫婦兩例，但這兩例有沒有包括在指揮中心下午兩點公佈的10例裡？其實是有的，還有其他幾例也是如此。對於鄭文燦這樣另外公布新增，沈政男擔憂，這樣只會造成混淆。

桃園市市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

至於外界不斷有人說「台灣就要大爆發了」，沈政男認為，這種狀況目前不會發生，因為西餐廳感染發生在1月7日與9日，但看好幾人在昨天才採檢，顯然很可能已把病毒傳播出去，因此西餐廳傳播鏈暫時不會停止。

然而，這也不代表此波疫情將會失控，而是必須追在病毒後面跑一陣子。現在已知只要兩天就會傳出下一波，甚至確診者離開餐廳兩天後還可能感染別人，再加上餐廳用餐客人未必百分百都弄了實聯制，因此很可能有漏網之魚還沒被確診。不過還好，鄰近社區大規模採檢幾千人都是陰性。而採檢站必須持續一陣子，暫時不能收，因為是疫情是否擴散的指標。

此外，對於桃園說考慮「禁內用」，沈政男則建議，其實可以先把隔板與梅花座恢復。

值得注意的是，有不少人關注、詢問打疫苗的事。他則研判，不論先前打什麼疫苗，現在就去打BNT（三十歲以下）或莫德納（三十歲以上）。mRNA疫苗的副作用就怕心肌炎，其他都還好。至於得了帶狀泡疹或其他什麼疾病，能不能打第三劑，只要醫生願意蓋章就是可以打。至於有民眾在中國大陸打科興疫苗是否另有解方，沈政男則建議，這時候最好去打莫德納。