今天在NBA場上湖人以96：133狂輸金塊，悽慘的表現讓他們吞下3連敗，這場敗仗也讓他們引來許多非議，湖人傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)就在個人推特發文批評，認為湖人在比賽中缺乏努力、毫無緊迫感，並標註了球隊老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)，認為她值得更好的結果。

After being blown out by the Nuggets 133-96, we as @Lakers fans can accept being outplayed but we deserve more than a lack of effort and no sense of urgency. Owner @JeanieBuss, you deserve better. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 16, 2022

魔術強森在文內寫道：「作為湖人球迷，我們可以接受技不如人，但這支球隊實在不應該如此毫無鬥志，並缺乏緊迫感，@JeanieBuss，妳值得更好的。」但他或許不想引起更多的爭論，把留言區鎖了起來，不過貼文仍掛在他的個人推特上面，讓人看了相當感嘆。

對此陣中球星韋斯布魯克(Russell Westbrook)給出了回應，他說：「魔術強森有權利發表自己的意見，但他不是每天都在我們球隊上，也不是每天都在我們身邊，對此我不會做出任何回應。」韋斯布魯克或許認為魔術強森還不夠了解現在的他們。

而韋斯布魯克最近也感覺有點灰心喪志，在前幾天他接受《The Athletic》知名記者阿米克(Sam Amick)訪問，表示知道自己是球隊中不得不做出最大犧牲的人，他說：「我理解這點，所以我必須找到一個方式，為球隊發揮出自己的最大作用。」

Asked about Magic Johnson's tweet, Russell Westbrook says he does not have a reaction.



"Magic's entitled to his opinion. He's not here every day. He's not around us every day... I have no response to that." — Jacob Rude (@JacobRude) January 16, 2022

接著在今天對金塊比賽中，命中率雖較前幾場有所回升，但他表現仍不足以幫助球隊贏球，在第三節時他進攻面對艾倫戈登(Aaron Gordon)，對戈登防守感到不滿，差點引發衝突，吞下了技術犯規，但事實上戈登的防守並沒有太大問題，可能是韋斯布魯克情緒真的有點失控了。