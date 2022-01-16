臺灣科學教育館13日有確診者到訪，將閉展清消。（圖／翻攝Google Maps）

疫情燒進台北市士林區，16日晚間傳出台灣科學教育館、兒童新樂園、家樂福天母店都有確診者足跡。對此，台北市衛生局證實，天母家樂褔因有桃機防疫人員案17928足跡停業清消，台灣科學教育館、兒童新樂園則有外縣市確診者足跡，目前尚未有案號。

位在台北市士林區的台灣科學教育館16日晚間指出，因接獲台北市政府衛生局通知，有確診新冠肺炎（COVID-19)的觀眾於1月13日參觀本館7樓，1月17日本館將進行全面清消，7樓特展暫停開放三日，預計於20日恢復營運。

另外，家樂福天母店也傳出有確診者足跡，天母店已公告暫停營業，進行全面消毒，並於18日恢復營業。

衛生局表示，天母家樂褔因有確診者案17928足跡，相關足跡將彙整完全後於明日公布；另士林科教館及兒童新樂園，因接獲通知有非本市確診者足跡，明天進行清消並停業3天，待明日中央公布後告知其完整足跡，目前尚未有案號。