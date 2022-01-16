日片國際知名導演石井裕也新片《說不出口的愛》率先出擊，由日本實力派人氣演員仲野太賀與前「AKB48」人氣成員大島優子豪華共演，以細膩的視角，刻畫友情、愛情與家庭關係，描繪人際間的微妙變化。

以動人的主題曲和演員精湛演出貫穿全片，呈現都會男女壓抑情感，觀照社會幽暗面向。在片中大島與太賀飾演平凡到不行的夫妻，看似老夫老妻的相處，以為幸福美滿，沒想到卻潛藏危機。大島不僅挑戰了激烈的床戲，幾場情緒很重的演出也讓人眼睛為之一亮，難以想像她曾是偶像團體AKB48的一員。

《說不出口的愛》劇照。（希望行銷提供）

導演石井裕也感謝她用十二分的力氣去面對這個角色，「我也是抱著被拒絕的覺悟去找她的，沒想到大島一口就答應要演，實在是很勇敢，給人態度很堅定的印象。」大島也透露自己收到劇本後大為驚嚇，想說「天哪！這是什麼！」但因為角色太有挑戰性，本來從AKB48畢業後就立志成為專業演員的她毫無猶豫的一口答應出演，讓導演大讚「實在是很勇敢」。

《說不出口的愛》海報。（希望行銷提供）

大島和仲野太賀認識超過10年以上，兩人雖也不是第一次合作，但這麼深入的對手戲是第一次，所以也感到很新鮮，「大島對奈津美這個角色投入的程度超乎常人的想像，她的態度和熱情為整個劇組注入很大的能量，奈津美由大島來飾演真的是太好了。」太賀也表示兩人的對手戲都是大島的台詞，自己的角色只會默默地聽，壓抑自己的憤怒與悲傷，「大島卻完美把角色演得非常有力量，可以感覺到她的生命力。」電影將於1月21日在台上映。

電影預售票現正熱賣中，購買電影預售票即贈送電影紀念書籤，電影更多資訊請參考

希望行銷粉絲團：www.facebook.com/GODDAMNED.ASURA