桃園群聚擴散，本土病例連日來不斷增加，面對Omicron變種病毒大舉入侵，有醫師預言，距離確診者暴增不遠了，直言預料再過不久，Omicron確診數字在台灣將呈指數級大量增長。

國內今(16)日新增10例本土病例，41例境外移入，萬芳醫院精神科醫師潘建志今天在粉專表示，面對疫情各國還是很緊張，以《World Data》網站學者評估的防疫警戒等級分數來看，台灣幾乎是發達國家中最低的。

本土疫情持續擴散 指揮中心最新說明｜2022.01.16

潘建志指出，即便是第3劑疫苗覆蓋率近五成、生產BNT疫苗的德國，確診數依然來到歷史新高，防疫警戒程度也拉到了84分，已超過台灣的三級警戒等級，其它國家如美、日、新加坡、韓國、以色列，警戒分數都在40-60分左右，義大利、法國、加拿大也嚴陣以待，防疫警戒分數平均在70分以上。

反觀台灣人最輕鬆，只有20.37分，潘建志分析，可能因為台灣是少數Delta清零的國家，對於有旅荷台灣人認為，就算確診Omicron，也差不多就跟感冒一樣，質疑台灣為何要這麼恐慌？但實際上荷蘭的分數是65分，比台灣高出許多，潘建志則預言，Omicron確診數字在台灣呈現指數級大量增長的情形，預料再過不久就會出現。

也有網友認為，這波群聚從西堤的案子擴散出去後，疫情可能會壓不下來，因為輕症或無症狀的人到處走、感染速度加快，尤其再過十幾天就過年了，近期有大量的人口流動，屆時疫調將更麻煩，預料感染的範圍也會更大。