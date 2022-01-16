大馬女神林明禎外型甜美又有32E上圍，獲封「真人版娜美」，不時會在社群網站分享生活點滴，最近她為了拍MV換上學生制服，清純可愛的模樣引起粉絲暴動，直呼她是最美校花。

林明禎近年為了工作常在台北、香港兩頭跑，最近就和香港男星193（郭嘉駿）合作拍《再次Puppy love》歌曲MV，日前她在IG貼出花絮照，只見她穿著長袖制服搭配針織背心，領口還打上紅色蝴蝶結，加上百褶裙配白色長襪，就算31歲，化身學生妹看起來仍青春洋溢，完全無違和。

林明禎扮學生妹沒有違和感。（圖／翻攝自IG）

除了照片，林明禎還釋出一小段影片，畫面中，她穿著制服、隨著音樂開心跳舞，一個轉身，使得激短迷你裙也飛起，加上一些直視鏡頭露出甜笑的特寫，電暈大票粉絲，紛紛激動留言「太美了 永遠18歲」、「卡哇依 想娶回家當老婆」、「可愛死了」，連女星安心亞也忍不住大讚「融化了」。