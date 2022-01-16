台東縣金峰鄉壢坵村民宅傳火警，1名年約30歲男死亡。（民眾提供）

台東縣金峰鄉壢坵村1棟1層樓民宅今晚傳出火警，台東縣消防局警義消獲報後趕抵滅火，入屋搜尋時，發現屋內1名年約30歲男子已無呼吸心跳，燃燒面積約30坪，火警原因尚待進一步調查。

台東縣消防局表示，今天晚間近6點時接獲報案，壢坵1戶1層樓鋼筋水泥建築物連棟式住宅，室內有火光及煙冒出，立即派遣金峰、大溪、太麻里分隊車組前往灌救，並通報自來水公司、台電。

現場建築為住宅用途，燒燬室內裝潢及家具，燃燒面積約30坪，所半未延燒鄰近之建築物，但消防員入屋搜救時，發現1名年約30歲男子已經死亡。