The Advantages Of The F-35C And The US Supercarrier

從衛星拍攝到的南海影像判斷，美海軍卡爾．文森號（USS Carl Vinson, CVN-70）航母戰鬥群已經航行至南沙群島以北海域，並與埃塞克斯號(USS Essex , LSD-52) 兩棲攻擊艦戰鬥群會合後，進行海上補給與戰機起降演練。分析人士認為，去年美軍航母戰鬥群進入南海高達10次，未來會有更多的航母戰鬥群聚集南海，同時會有更多國家的海軍參與美軍行動。

《觀察者網》引述微博@南海戰略態勢感知的消息稱，自1月11日經巴拉巴克海峽進入南海後，美航母一直繞南沙群島機動，並與由麻六甲海峽進入南海的美海軍埃塞克斯號兩棲戰鬥群開展聯合演習。

自1月11日經巴拉巴克海峽進入南海後，美卡爾文森號航母一直繞南沙群島機動，並與由麻六甲海峽進入南海的美海軍埃塞克斯號兩棲戰鬥群開展聯合演習。（圖／@SCS_PI）

另據《美國海軍協會新聞網》（USNI）報導，卡爾·文森號航母、埃塞克斯號兩棲攻擊艦、珍珠港號登陸艦（LSD-52）、 波特蘭號船塢運輸艦（LPD-27）、尚普蘭湖號巡洋艦（CG-57）、邁克爾．墨菲號驅逐艦（DDG-112）和杜威號驅逐艦（DDG-105）先後在南海地區進行了演練。此外，美海軍另有驅逐艦奧凱恩號（DDG-77）也正隨埃塞克斯號一同行動。

USS Carl Vinson (CVN 70), USNS John Ericsson (T-AO 194), USS Michael Murphy (DDG 112), USS Essex (LHD 2), USS Pearl Harbor (LSD 52) and USS O'Kane (DDG 77) transited the South China Sea, Jan. 13 #USNavy #FreeandOpenIndoPacific pic.twitter.com/FEsZDmdkAZ — 7th Fleet (@US7thFleet) January 16, 2022

報導說，參演船團並在南沙群島附近接受約翰．埃里克森號艦隊油船（T-AO-194）和阿倫．謝潑德號彈藥補給艦（T-AKE-3）的海上補給。

此前，美國卡爾．文森號航母戰鬥群及埃塞克斯號兩棲戰鬥群11日進入南海。埃塞克斯號兩棲戰鬥群與第11海軍陸戰隊遠征團自9月下旬被部署到中東地區執行戒備任務，於上周離開中東，前往印度洋地區。其中埃塞克斯號兩棲攻擊艦沒有搭載F-35B戰機，而是搭載了海軍陸戰隊第214攻擊戰鬥機中隊的AV-8B海鷂垂直起降戰機。

US Navy aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN-70) conducts flight operations in South China Sea on Jan. 15. Carl Vinson Carrier Strike Group is on a scheduled deployment in 7th Fleet area of operations.



📸@DVIDSHub pic.twitter.com/1CYkmCI9fh — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) January 16, 2022

除了卡爾．文森航母戰鬥群之外，美海軍林肯號航母（CVN-72）亦於月初從加州出發前往亞太地區，進行新一輪的部署，預計將於1月末抵達中國周邊。它和卡爾．文森號一樣搭載了F-35C艦載機中隊。預料本月底，美國海軍將在南海同時部署2個航母戰鬥群。

報導指出，據統計，2021年美軍4個航母戰鬥群隊累計10次進出南海，未來幾個月，美軍將在南海部署更多兵力。