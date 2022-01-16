南華早報(SCMP)報導，大陸科學單位正在設計一種「人造月球」(Artificial-moon)研究環境，利用超強磁力，抵消原本的地心引力。大陸科學家表示，這是世界第一座低重力研究室，比起飛機俯衝來體驗幾十秒鐘的無重力狀態來的方便許多。

研究人員表示，英國曼徹斯特大學的物理學家安德烈•海姆(Andre Geim)設計一種超強磁力環境，使青蛙都能漂浮，一時聲明大噪，還獲得2000年的「搞笑諾貝爾物理獎」。之後這位科學家又以3M膠帶沾貼石墨再快速撕下，終於取得只有1層石墨原子的「石墨烯」，他因成功取得石墨烯獲得2013年的「諾貝爾物理獎」，成為既2種諾貝爾獎都獲得過的奇才。

如今磁浮青蛙實驗也將實用化，中國礦業大學岩土工程師李瑞林表示，與海姆的磁浮青蛙實驗相比，新的低重力環境區將會大一些，擴增到60公分，這樣的空間已經可以測試登月材料在恆定溫度和應力下變形的程度。

NETHERLANDS: BRITISH & DUTCH SCIENTISTS MAKE FROG FLOAT IN MID-AIR

之所以磁力能抵消引力，是因為所有的物體都都有一定的磁極性。原子由原子核和附近的電子組成，這些電子都會感應出微小的磁場，只是在通常的環境，物體產生的磁場是隨機方向的，因此會相互抵消，也就失去磁性。

然而，要是在物體外部施加強力磁場，會迫使物體也出現導磁性，當外部磁場十分強大，並且與物體間的磁力是同極的排斥力時，甚至出現懸浮狀態，也就是拆斥力以比重力還要強。海姆當年的實驗證明，任何物體都可以做到，包括水滴、金屬、或是昆蟲，以及青蛙。

大陸計畫在2030年代實現登陸月球，並且是具有長期駐留能力的探測站，目前有許多太空計畫都是登月之前的準備工作，包括天宮號太空站、嫦娥四號-玉兔號月球車，以及嫦娥五號月岩收集任務。