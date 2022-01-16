高雄市大寮區夜晚不平靜，在自由路、文化路附近接連傳出有人疑似故意縱火，波及民宅、汽機車等，轄區員警約21時逮捕一名疑似縱火嫌犯，初步了解該名嫌犯有承認，但動機為何還要持續追問。

高雄大寮區晚間一連發生3起火警，首先晚上近19時，自由路一處空地有雜物堆起火燃燒，接著約19時39分文化路上也發生雜物燃燒事件，接著近20時，文化路一棟3層樓透天住宅，屋外的廢棄物和汽車突然起火，火勢還延燒進民宅內，一家5口受困趕緊逃到頂樓，消防局獲報出動8車18人前往搶救，迅速將5人救出，並於20分鐘內滅火，所幸無人受傷。

警方到場後有民眾指出疑似有人故意縱火，後續調查發現果真有一名男子騎乘重機車前往該處，將報紙點燃後丟於路邊廢棄物上燃燒，以致引發火災後隨即離去，警方於20時20分到該名37歲的陳姓男子家中，發現該車停放在家中，陳嫌已在家中休息，立即將其帶返派出所釐清相關案情，初步了解他坦承犯案，但動機為何警方仍在詢問中。