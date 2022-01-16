台股進入封關倒數最後兩周，國際資金從2021年底迄今已連續四周回補台股，加碼金額逾1400億元，透露出擁抱台股過好年企圖心，積極型投資人若想緊跟外資布局腳步，鎖定外資提出的受惠科技轉型、受惠升息環境、獲利動能近期屢獲調升三大主軸，搶搭虎虎生風迎兩萬點行情多頭列車。

隨農曆年假期腳步逼近，各大外資研究機構近期陸續提出金虎年投資展望，繼匯豐證券給出19080點、瑞銀證券給出基本情境18530點與樂觀情境19840點預期後，高盛證券於台積電法說會落幕同時，將指數高點預期由19500點調高為21000點，技驚四座，也是外資圈看台股最高價。

外資圈人士直言，對投資人而言，指數高點只代表方向，重要的還是要跟緊外資布局邏輯，以目前最樂觀的高盛證券為例，便提出受惠科技或技術轉型、受惠升息環境助攻，以及獲利動能於近三個月內獲調升的投資主軸，並篩選出部分標的，作為加碼依歸。

在企業獲利與資金面的雙重加持下，高盛尤其看好企業獲利動能是台股重要的領先因子，強調市場將持續青睞站在2021年高基期上，還能進一步繳出優異獲利表現者，值得注意的是，過去三個月內，市場對2022年每股純益預期調升了30％以上之個股共五檔，分別是華航的126％、長榮航75％、陽明56％、長榮53％、欣興34％。

再以進入升息循環的預期來看，高盛經濟學研究團隊提出，台灣很可能在2022～2025年內處在升息循環，美國10年期公債殖利率2022、2023年底則可能連續攀升到2％與2.4％，值此環境，台灣不少金融股基本面佳，股價過去也展現與升息正相關表現，值得留意，看好代表如：國泰金、富邦金、中信金、中租-KY等。

再者，台灣身為全球硬體與半導體製造重鎮，受惠科技轉型與技術升級良多，高盛認為，包括：元宇宙、綠能經濟、金融科技、電動車等，都是市場近期熱門題材。科技大廠如：台積電、聯發科、聯電、ABF族群指標股等，都是高盛欽點的多頭指標。