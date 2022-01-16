台灣有不少Cosplay的愛好者，但把這個當作正職者甚少。畢業於台北醫學大學的「殺氣」（全名：Fresa黑莓與Max殺氣）算是特例，本身持有呼吸治療師執照的她，全心全意投入Cosplay領域，還經常接到台灣各地甚至大陸地區的演出邀請，是一位身兼彩妝師、模特兒等多才多藝的斜槓Cos女神。殺氣昨(15)日出席她鍾愛的霹靂布袋戲電影《素還真》特映會，她以儒俠裝扮神似素還真之子「素續緣」，分享了她滿滿的「無劇情雷」觀影後心得與感動，並盛讚《素還真》「被譽為『台灣漫威』絕對不為過」！

黑莓殺氣寫道：「這部電影無論是美術、特效、角色設計都相當精緻細膩，身為多年戲迷的我，也深深被這次的電影質感所衝擊，感受得到劇組滿滿的用心，被譽為台灣漫威真的絕對不為過！劇情方面，講述的是霹靂當家男主角『素還真』的過去以及從何而來，類似漫威那種獨立單元敘述某一角色的故事那樣，就算從前沒看過霹靂布袋戲正劇的朋友也不用擔心看不懂~」

殺氣大推道：「老戲迷們去看當然絕對值得，電影裡除了讓我們看到大家喜愛的『霹靂一哥』(素還真)年輕時樣子之外，看完整部電影之後讓大家對於這個角色的印象就更加立體飽滿了。而除了電影片尾的回憶殺絕對會讓大家洋蔥吃到飽，最後的彩蛋一定會讓各位戲迷朋友尖叫連連！」

殺氣當天以儒俠裝扮出席特映會，看起來非常神似霹靂一哥「清香白蓮」素還真之子「素續緣」，網友紛紛喊帥。在貼文最後當場邀網友一同「二刷」再看一遍，粉絲們紛紛響應：「我要跟妳一起去~」、「舉手，殺氣老師這身裝扮實在是太帥了」、「大家都期待，彩蛋救一線生，戰司天，回歸正劇（殺氣回：期待）」。

「殺氣」大學畢業拿到呼吸治療師執照後，並沒有和同學一樣投入醫療事業，反而全心投入Cosplay領域，並經常化身各種霹靂布袋戲裡頭的角色，近期她最得意的裝扮是「刑亥」與「赦天琴箕」，她扮《鬼滅之刃》的蝴蝶忍也很經典。舉凡Coser、彩妝師、模特兒、美容師、演員、醫美顧問等職業，殺氣都能勝任愉快，堪稱全能的「斜槓Cos女神」