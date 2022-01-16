男過彎慘摔噴飛安全帽 驚現摩擦火光 他遭狠甩路邊受重傷

過彎遭甩飛路邊，安全帽連同噴飛！1名騎士在中壢1處彎道過彎時，疑似過度壓車造成慘摔，他倒路中「邊滾邊遭拖行」最後被甩至路邊，安全帽在過程中噴飛，車體也不斷冒出摩擦火光，騎士最後躺在路邊看似相當痛苦；網友說若騎士遭甩飛時撞上路樹或消防栓，加上沒有安全帽，後果不堪設想。

臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」日前有段影片被網友大肆討論，影片中1名男性騎士在行經桃園市中壢區環北路一處彎道時疑似壓車失控，造成整輛機車倒地後拖行了數公尺遠，沿途與柏油地摩擦出驚悚火光，而騎士倒地後更是在地面「邊滾邊遭拖行」好幾公尺，最後遭噴飛至路邊人行道上。

騎士過彎時疑似過度壓車造成慘摔，他倒路中「邊滾邊遭拖行」最後被甩至路邊，安全帽在過程中噴飛，車體也不斷冒出摩擦火光，騎士最後倒路邊。（翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

影片中男子倒地後安全帽也噴飛，而男子則是全身倒在地面滾動，最後遭「甩」出柏油路，所幸男子當下還有意識並坐起身，後方騎士也趕緊上前關心，男子最後則受不了疼痛再次倒地；PO文者說「過標線記得不要硬催油門啊，我幾乎每天在騎都不會這樣」。

其他網友看到影片後紛紛嚇壞，留言說「安全帽直接跑了」、「安全帽是選配裝飾品」、「運氣真好！閃過路樹也沒撞上消防栓！該回家祭拜祖先感謝庇佑」、「真的很佩服他的勇氣」、「別太相信台灣馬路標線的防滑係數」、「運氣很好，人沒有往行道樹親上去，不然又一個孝子了」。