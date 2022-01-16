樹林工廠全面燃燒暫無人受困 69輛消防車搶救中 22:562022/01/16 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樹林區味王街一處工廠晚間發生火警，暫無人員受困，新北市消防隊派遣69輛消防車、出動173人正全力搶救中。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區味王街一處工廠晚間9時57分發生火警，目前全面燃燒，暫無人員受困，新北市消防隊派遣69輛消防車、出動173人正全力搶救中。 新莊某宅配廠傳工安意外 1男捲入起重機爆頭慘死 醫院、電子工廠爆群聚 工廠5確診停工 #工廠 #全面燃燒 #暫無 #69 #輛消防車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恆智吊桿式搬運車 省時省力 04:102022/01/12 產業特刊 員工食物中毒引爆示威後 鴻海南印度廠重啟復工 23:442022/01/12 國際 燕巢工廠屢傳惡臭 挨罰58萬限期改善 04:102022/01/14 地方新聞 4度開罰！高雄熱處理工廠頻傳惡臭 環保局重罰58萬 15:582022/01/13 生活 中壢某電子工廠5人染疫 鄭文燦：已經構成另個群聚案件 16:302022/01/11 生活 觀光工廠轉型 青銀食品是趨勢 16:052022/01/13 生活 強風助長火勢 彰化線西布料倉庫陷火海狂燒3小時 12:322022/01/11 社會 日本佳能珠海工廠停產 相機生產撤出中國 16:012022/01/14 財經 超級工廠打造全球首富 特斯拉產能創紀錄 中國廠交貨過半 21:592022/01/11 兩岸 彰化田尾塑膠工廠大火 超濃黑煙竄天影像曝 警消搶救中 15:132022/01/10 社會 雲林觀光工廠轉型 開發青銀食品 04:102022/01/14 地方新聞 社會熱門新聞 嫩妹喝斷片倒路邊 一早醒來「褲子沒了」蹲地爆哭找媽媽 - 社會 Toyz剛出勒戒所又爆詐賭丁特 網紅前女友疑參一腳 - 社會 社會9點檔》三角戀扯不清 獅子會長遭斷頭女羅剎判無期 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 樹林工廠全面燃燒暫無人受困 69輛消防車搶救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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