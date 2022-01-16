世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)與澳洲簽證事件在今天正式畫下句點，他在最後聽證會被判上訴無效，遭驅逐出境，無法參加澳網，而一切問題其實都源自於他不願施打疫苗，若他遵守規定，恐怕不必如此麻煩，但到底是什麼原因讓他如此不願打疫苗，或許與他深信的「自癒說」有關。

Novak Djokovic seeks solace at Bosnia’s ‘energy pyramids’ after suffering defeat in French Open final – Sports News , Firstpost https://t.co/CqzGpmVn2M — ICJ24 (@icjtv24) October 13, 2020

喬柯維奇在去年兩度確診新冠肺炎，卻對此毫不慌張，還在12月18日參加塞爾維亞當地的媒體採訪，甚至不戴口罩與人合照，對新冠肺炎的重視程度令人摸不著頭緒，而早在2020年4月新冠肺炎大爆發兩個月後，喬柯維奇就曾表示，不想為了能全球旅行而被別人強迫接種疫苗。

而這一切可能跟喬柯維奇崇尚的「自癒能力」有很大的關係，2016年喬柯維奇出現手肘傷痛的情況，但有過麩質過敏和呼吸問題，所以不願意透過手術或藥物治療，他說：「我盡量避免上手術台，因為我不喜歡這些，我試著盡可能自然恢復，我相信我們的身體有自癒機制。」

不過最後傷勢嚴重，還是讓喬柯維奇不得不進了手術房，而在手術成功後他卻大哭了三天，他難過說：「我哭了兩三天，每當我想起所做的一切，就覺得辜負了自己，但我只能接受已發生的事，我不想陷入那種情緒。」感覺喬柯維奇動手術就像做了壞事一樣自責。

If it's one thing, Novak has been consistent. That's just how he is.



'I cried for days': Djokovic reveals 'guilt' of elbow surgery https://t.co/beISVYga3k — Kwisatz Haderach (@fudgie88) January 16, 2022

另外他還曾著迷於冥想、意念等超自然神秘力量，在2020年法網決賽輸給「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)後，48小時內他就遠赴波黑有著25000年歷史的巨型金字塔內部，接受精神治療，他說：「我來到這座有金字塔的考古公園，感覺到重生，若地球上有天堂，那就是這裡。」