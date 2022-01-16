關於2022年台北市長選舉，資深媒體人單厚之分析，國民黨方面呼聲最高的立委蔣萬安雖然民調高，但弱點是組織架構還未形成，如果民進黨提名衛福部長陳時中參選，反會因為藍軍對陳時中很有意見，將凝聚藍軍對蔣萬安的支持。前民進黨立委郭正亮分析指出，陳時中參選台北市長的勝算不高，但若去桃園則不一定。

據港媒《中評社》報導，單厚之受訪時表示，儘管現在蔣萬安民調很高，但市長選戰攻防戰是每天都在開打，如果蔣萬安無法因應民進黨攻勢，恐像連勝文當初一樣，越打越低。若民進黨提名陳時中，對蔣萬安反而有利，因為藍軍非常討厭陳時中，認為陳防疫過程民粹，又阻擋民間企業購買疫苗，因此，「陳時中參選可以凝聚藍營支持者」

對此，郭正亮16日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳時中跟台北市長柯文哲確實不好，但這不一定會影響選情，民眾黨K他，聲勢會起來，反而會分到蔣萬安的票。

郭正亮認為，單厚之講的也對，深藍確實對陳時中有意見。不過，陳時中參選台北的勝算不高，但他參選桃園勝算比較高。郭正亮指出，陳時中要在台北和新北參選不容易，但桃園不一定，「桃園有點是混合型的，台北是完全都會，新北是因為國民黨的市長太強，桃園就沒有這個狀況」，而桃園的型態比較接近新北，參選需要有很高知名度，否則很多偏遠地區不知道你是誰。

郭正亮分析，民進黨目前在桃園當地的候選人都不夠強，陳時中去就會撿便宜，因為國民黨的候選人也不強，陳時中就有一戰的機會；至於選新北非常困難，因為侯友宜太強。