總統蔡英文的論文門爭議，旅美學者林環牆16日在臉書發文，指出倫敦大學原「資料保護暨資訊法遵」主管去年9月突被撤換，而新任主管米爾威勒女士 （Suize Mereweather）日前以電子郵件的方式回覆提問，稱倫敦大學承認「本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊」。國民黨台北市議員游淑慧認為，蔡總統很少出來講論文門，是因為「信者恆信，不信者恆不信」。

游淑慧16日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，一開始質疑論文門的有兩方︰一方是深綠獨派人士、第二個是國內知名學者。但為何是由獨派發起呢？有一個不變的定理，永遠自己人最了解自己人。這些獨派一路看著蔡英文，之前的一些風言風語多少也聽過一點。他們一定有相大的懷疑，否則不會打論文門這麼多年。

游淑慧接著表示，去年跟LSE要論文資料、口試委員名單時，總統府發言人說，一切以LSE的回答為標準，結果，資深媒體人彭文正真的拿到LSE的回函，回函說他們沒有口試委員名單，總統府說，當時授予蔡英文博士論文的是倫敦大學，所以東西在倫敦大學，如今倫敦大學卻說我們沒有LSE關於蔡英文的資料。總統府就好像在跟大家「無限環繞」，甚至躲貓貓。

游淑慧指出，很多人說論文門這件事，是史上最容易回應的議題，但蔡英文卻偏偏對這麼容易回應的事，都講不清楚，甚至很少出來講，幾乎都丟給總統府發言人，因為「信者恆信，不信者恆不信」，只要洗腦她的支持者去相信她有1.5個博士就行了，哪管你出示這麼多證據。

游淑慧認為，論文門追到現在，除非LSE或倫敦大學出面說出真相，否則論文門不可能水落石出；還有一個可能因素，除非政黨輪替，再把教育部那一些資料解密，也就是過去總統蔡英文在政大時，不管是聘用或升等，甚或蔡英文每一任公職繳出去的畢業證書，這些都會有存底，除非他們一把火把教育部燒掉，否則不可能不見了。