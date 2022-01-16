馬來西亞網紅沛妤（Pei Yu）擁有高䠷纖細好身材被譽為「大馬正妹」，撫媚陽光笑容配上飽滿雪乳，還經常在IG放送養眼福利照，目前在IG已突破80萬粉絲追蹤。過去以超亮眼「車頭燈」及「背影殺」S曲線征服粉絲，前日她更穿上厲害「下身蜘蛛女」戰袍，秀出完美的「馬甲線」與「人魚線」，並照例分享她的英文心靈雞湯金句，讓粉絲們不但眼睛飽嚐冰淇淋，腦子裡還有多餘空間思考人生。

沛妤在IG分享她的最新美照辣照，畫面中她走樸實的長髮運動風格，表情眼神也只是淡然看向畫面左方，身穿純黑色的兩件式無袖上衣及長褲，運動小可愛從胸部貼身連到脖子，依舊凸顯出她玲瓏浮凸的上圍；下身則是特別的「蜘蛛女」設計，在側腰臀骨盆處「挖空」只用左右各三條細帶連結，所露出的不只有腹部完美的「馬甲線」，連下側腹「人魚線」都清晰可見，徹底展現了她勤奮健身的精良成果。

沛妤寫道：「Normal is boring」，意指「正常太無趣」，暗示自己秀出的美照品質絕不一般，看似有點「講X話」的歪樓風格，其實正是她「衣不驚人死不休」的自信及自我要求。網友大讚：「妳的褲子總是最亮眼的」、「性感喜歡」、「心動優美，欣喜有妳」、「我的老天鵝啊」，一片好評。

之前沛妤曾多次因「野生捕捉」驚艷網友，如穿上蜘蛛人造型的潛水衣，裡面搭上紅色比基尼，在還沒穿好衣服的情況下，直接露出超亮車頭燈，傲人身材全看光，讓網友都直呼太辣，還笑稱「最新的蜘蛛人電影女主角應該找妳來演的」。

她也曾曬出戶外騎腳踏車的照片，問粉絲：「兜風嗎？我載你」，只見她披著一頭長髮，戴著黑框眼鏡，散發知性氣質，犯規的是，她穿著一件露背打結繞頸短上衣，不但秀出一大片美背，前面少少布料更是令好身材一覽無遺，尤其她側身入鏡，雙峰似乎一不小心就會滑出來，粉絲暴動留言「希望被你載」、「當然好呀，但騎車太危險，還是我載妳」、「我會抱很緊」、「太辣了」。