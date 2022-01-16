1973 年1月15日，美國總統尼克森(Richard Nixon)以「越戰越南化」以及「和平解決」等理由，停止美軍在北越的軍事行動，這彰示著越戰的結束。

我們很強(we are the mighty)報導，尼克森在1968年的總統大選時，就以「結束越戰」為最主要的政見，於是1969年上任以後，就逐步縮小駐越南美軍的規模，削減程度達到83%，但同時又加大力道對北越南的轟炸，試圖以強大的武力迫使北越共產黨同意和平談判。

分析師表示，尼克森以一種近乎瘋狂的空中攻擊恐嚇北越，讓北越以為尼克松是比詹森更可怕的主戰派，甚至敢於使用核武器。 尼克森曾告訴他的手下：「我希望北越相信，我敢做任何事情來結束戰爭，甚至是核武器，所以談判是最好的選擇。」

在1972年12月18日至29日，美軍進行了名為「後衛行動2號」(Operation Linebacker II)的轟炸行動，對北越首都河內與週邊地區發動強力打擊，迫使領導人胡志明表示願意派員前往巴黎進行和平談判，尼克森也順勢暫停了軍事行動，以派出國務卿季辛吉(Henry Kissinger)與北越中央委員黎德壽談成和平協議，兩人還為此獲得1973年的諾貝爾和平獎。

1975年4月，西貢美國大使館的直升機即將飛離，底下是期待能上直升機的人潮。(圖/American Experience)

然而，北越反而認為自己在「後衛行動2號」取得巨大的戰果，因為美軍戰機與轟炸機的損失也很大，以B-52戰略轟炸機為例，16架遭擊落、4架重創、5架受損，美軍根本沒能摧毀北越的作戰實力，因為北越稱其為「空中奠邊府大捷」。

但是北越卻在美軍轟炸後選擇同意談判，因為他們意識到美軍撤離正打算撤離，談判只是撤軍的下台階，於是在美軍離開後，北越持續加緊與南越之間的戰爭，1975年4月30日，北越軍攻占西貢，南越南淪亡。