對於國民黨主席朱立倫在中二補選及罷昶失敗後未出面開記者會，有民眾詢問是否「逃避雖可恥但有用？」朱學恒16日在網路直播中直言，「當領袖的話就一點用都沒有」；他也引用孔子所言鼓勵他的粉絲，「三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也」！

朱學恒指出，台灣目前反對黨都處於很沮喪的狀態，認為一切都沒希望，躺平算了，投票沒有用，反正也不會贏。

他引用孔子所言，「三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也」，也就是今天只要有志向，是奪不走的。選舉會輸，但是理念不會輸；投票會輸，但是信念不會輸。為何要因為一兩次的投票就要躺平？難道對自己相信的事情都不相信？怎麼可能會改變自己的信念？自己的信念會被打敗？

朱學恒強調，信念是不會被打敗的，除非自己放棄，在放棄之前，永遠不會被擊敗。人會犯錯，但信念不會。如果能堅持自己的信念與想法，就繼續走下去！很多時候是為了信念而活，因為相信，所以繼續走下去，信念是屬於個人的，是不能也沒必要妥協的，而不是跟一個人或領袖。

朱學恒認為，朱立倫的問題就是逃避，至於網友詢問是否「逃避雖然可恥但有用？」朱學恒直言，「當領袖的話就一點用都沒有」。