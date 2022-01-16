總統蔡英文博士論文門爭議，倫敦大學資料保護暨資訊法遵主管回覆網友詢問表示，倫敦大學承認本身沒有持有倫敦政經學院(LSE)所持有的有關蔡英文的任何資訊。資深媒體人彭文正表示，倫敦大學再次回信表示，一個LSE的學位資料記錄，一定是在LSE。

彭文正16日在《政經關不了》網路直播節目中表示，一名網友寫信給倫敦大學檔案管理室，指出LSE說他們沒有蔡英文的口試資料，LSE高層主管卻說，他知道蔡英文哪一天在LSE口試。網友去問倫敦大學，「是你們給他資料的嗎？」倫敦大學兩個禮拜後回信，不但撇清蔡英文，也撇清LSE，稱不知道LSE在講什麼，所以沒有辦法給出資訊。倫敦大學甚至表示，一個LSE的學位資料記錄，一定是在LSE。

彭文正指出，倫敦大學表示，是怎麼畢業的，去問LSE。倫敦大學又來上一腳，把這球回給LSE。LSE才剛說我們沒有任何相關資料，現在倫敦大學卻一腳踢回來說LSE有資料。英國倫敦大學的資料保護暨資訊法遵的主管繼續回信稱，他才剛上台一個月，前面的那位不知道為什麼離開，英國資訊特任官辦公室的主任也跑了，所有跟論文門有關的人，似乎都「離奇失蹤」了。