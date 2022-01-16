前總統馬英九參加台北市議員李明賢發起的「轉動台北，送愛到台中！」活動時，車隊途中在便利商店「補給」，李明賢透露，馬英九最愛的飲料是「巧克力牛奶」，並笑稱「自己至今尚未斷奶」，因為每天都要喝一杯牛奶。

李明賢16日在臉書貼文表示，再度跟馬前總統騎單車，阿賢從內湖出發、馬前總統從新竹加入，一路騎到台中大甲國中，近5個小時與馬前總統從運動、歷史、二戰史，天南地北聊得很開心。

李明賢接著表示，車隊沿途在白沙屯媽祖廟參拜，肚子餓了就在苗栗路旁的便利商店「補給」，馬前總統說「喝完巧克力牛奶，體力立即滿百！」原來，馬前總統最愛的飲料是「巧克力牛奶」，他還笑稱「自己至今尚未斷奶」，因為每天都要喝一杯牛奶。

李明賢說，真心謝謝馬前總統連續兩年參與車隊活動，也再次讓阿賢看到馬前總統樸實親民的一面。即使是前總統，肚子餓了同樣也是在小七解決，你我不也都是這樣嗎？

網友表示，「我女兒去白沙屯拜拜，剛好馬總統在那裡發春聯，她也排隊拿到1份，剛剛好我也想要，真是有緣，謝謝馬總統。」、「馬總統與明賢議員騎鐵馬5小時送愛心到大甲，令人感動！」、「議員一路平安。」