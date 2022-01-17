2012年就讀大學的男子林昆翰，因已考取電視台儲備主播的同校林姓女同學拒絕給他電話號碼，他竟持水果刀猛刺對方19刀致死後，進而猥褻、汙辱屍體，歷審考量林男犯後痛哭跪歉死者家屬，人性未泯，依殺人罪將他判處無期徒刑確定。

2012年6月28日，林女剛從大學畢業，考上一家電視台的儲備主播，當年22歲的林昆翰是同校的四年級延畢生，也租在苗栗市同棟大樓，林女住4樓、林男5樓。

當天下午，林昆翰巧遇搬行李的林女，主動協助，因而相識；傍晚他到林女房間欲索取林女電話號碼遭拒，雙方發生口角，林昆翰憤而回房將水果刀藏在身上，再折返林女房間，對她暴力相向。

林男抓女方頭髮，持猛刺對方頸、臉19刀，刺到刀柄斷裂，林女死亡後，林昆翰還解開死者內衣褲自慰，因無法勃起，改以猥褻胸部和手指性侵，隨後再帶離刀柄回租處盥洗換裝。

林昆翰行凶後，以簡訊向雙親謊稱與林女一起被囚禁在不詳地點，企圖誤導辦案。警方調閱通聯記錄，並追蹤監視錄影畫面，案發後後在大學的行政大樓頂樓，將林男逮捕。

被害人母親最後一次見到女兒，是她畢業被害人搭火車離開高雄要返回大學搬家到台北工作，不料之後天人永隔的噩耗降臨，被害人母親再無機會見到女兒神采煥發地在職場活躍，重逢之際反只餘具冰冷屍體觸目於前，哀慟逾恆。

林男殺人後辯稱，他行為時有辨識能力欠缺或顯著降低情形，但歷審認為，林男案發後尚知清理現場，收拾證物，返回居處潔身，更處心隱匿物證，試圖誤導警方偵辦方向，於查獲後又可正常交代犯罪之來歷經過，他應對沈著且經醫院精神鑑定，沒有任何異常。

一、二審都將林判處無期徒刑，全案經上訴，最高法院審理後斥責林男供承和被害人因搬家一事偶然相遇，為期不過半天，2人本不相識，不特毫無深積遠怨可言，復難想像有何不共戴天之仇，他偶然搭訕陌生女子失利即怒火中燒殺人，其罪無可逭。

但最高法院考量林男曾當庭痛哭，向死者家屬下跪致歉，雖沒能乞獲對方諒宥，達成和解，仍堪信其人性未泯，尚可能，無永遠隔絕世人的必要，再加檢方也沒有求處死刑，依殺人罪將林判處無期徒刑，全案定讞。