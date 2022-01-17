「靈芝」自古以來被記載為上上之品，原因為培養不易及具備多元、獨特成份，故使其成為極度珍稀的聖品。但市售靈芝產品百百種，究竟要怎麼挑選才能達到保養目的？以及哪些人應避免食用？讓專科醫師林毅敦教你挑選靈芝3原則，買到安全無虞又有高質量的產品！

靈芝為蕈類植物，又稱之為靈芝草、仙草，由於只生長在特定樹種且數量極少，因此被視為珍貴聖品。靈芝富含豐富的營養素，最著名的是活性多醣體及三萜類，而活性多醣體中又有特殊結構「(1→3,1→6)-β-D-葡萄糖聚合物」，可以從靈芝子實體及菌絲體中萃取出來，具有滋補強身之功效；三萜類則是天然苦味來源，但僅能從子實體中萃取，可提升保護力。

【挑選關鍵一】子實體萃取多醣體含量高達20%以上

觀察市售靈芝產品，會發現萃取來源有「子實體」及「菌絲體」之分，兩者差異攸關營養成份是否完全。林毅敦醫師解釋，「子實體」是指採用整株完整靈芝，固體培養，成份完全，且多醣體含量高達20%以上；「菌絲體」則是透過先進科技，於實驗室中以液態發酵培養方式養出靈芝菌絲，發酵時間短只要數天，論時間及成本都較培養整株靈芝來得低，但營養成分與活性成分含量卻都大幅降低，保養價值大打折扣，因此，在挑選上的第一個關鍵，即是選擇由靈芝子實體萃取才正確。

【挑選關鍵二】三萜類的苦味是關鍵

「苦味」總是讓人抗拒，但苦口對於健康益處卻是真的！不同蕈菇類中皆含有不同成份、組成的三萜類，靈芝子實體就具備既完整又珍貴的三萜類，而它也是苦味的來源。由於三萜類只存在於靈芝子實體中，因此市售菌絲體萃取的靈芝產品相對較無苦味，代表營養成份不完整，故珍貴的三萜類也是挑選關鍵。

【挑選關鍵三】添加專利Wellmune®配方保養更升級

靈芝活性多醣體中含有的特殊結構(1→3,1→6)-β-D-葡萄糖聚合物，可以用來評估靈芝產品活性的指標，其營養價值也在學界不斷研究中獲得佐證。慢慢地，隨著多醣體的保養功效逐漸被西方醫學重視，像是從麵包酵母中提煉出來的高多醣體含量的Wellmune®也隨之問世。

源自美國專利的Wellmune®β-1,3/1,6酵母葡聚多醣體含量純度高達75%，天然無麩質，超過1500人臨床實證連續4週補充250毫克Wellmune®，有助於增加保護力及調整體質，因此額外含有Wellmune®成份的靈芝萃取產品，可使健康防護更升級，面對外在威脅的保護傘也更鞏固。

(圖/shutterstock)

我能吃靈芝嗎？4類人要注意

既然靈芝功效多多，那是否所有人皆能食用呢？林毅敦醫師提醒，孕婦、哺乳、血液疾病、手術、低血壓等狀況應避免食用。對於有凝血功能問題，以及2週後要進行手術的人來說，更要省慎評估。因此保險起見，若身體不適或有慢性疾病者，建議食用前先諮詢醫師，以保食用安全。

國產保健品牌眾多，林毅敦醫師提到，像是大研生醫「台灣極品靈芝多醣體膠囊」，選用台灣極品赤芝，萃取出的靈芝子實體，含有20%靈芝多醣體和完整三萜類，再搭配來自美國擁有25項專利的Wellmune®，經1500人臨床實證連續補充四週有感提升保護力。台美聯手強方，頂規添加完整有效成分，經SGS檢驗重金屬、農藥殘留未檢出，成分含量清楚標示於外包裝，深受使用者青睞。在後疫時代，鞏固身體健康靠飲食已不夠，適當地攝取營養素，提升身體保護力，絕對是迎接健康最聰明的選擇！