宏達電受惠元宇宙（Metaverse）題材暴紅，股價飆漲近3倍，但近期漲多回檔，從97元摔至周五（14日） 收在69元，然而hTC能否藉由虛擬實境（VR）產品重返榮耀，相信是多數資深股民的期待。

事實上，2011年宏達電股價一度衝上1300元天價，躍居股王寶座，之後大陸手機廠商崛起搶食市占，宏達電從巔鋒逆轉跌落神壇，害不少投資人慘賠，其中最大受災戶是新光金前董座吳東進。財信傳媒董事長謝金河提到，吳東進參加一場飯局，「聽到王雪紅發展自有品牌，宏達電一股賺72元」，就指示投資部門進場力捧，結果損失近60億元認賠出場，要多賣兩棟摩天大樓才補得回來！

近年宏達電專注於VR產品研發，去年11月推出 VIVE Flow 沉浸式VR眼鏡，首波買氣旺，訂單量很不錯，不過因歐美地區塞港嚴重，預估5成訂單遞延至12月出貨。宏達電上周公布2021年12月營收5.76億元，較11月成長24.6％，的確如預期增加，是近年來罕見連續兩個月營收成長，全年營收為52.53億元，年減9.5％。

萬寶投顧總監蔡明彰提醒，宏達電 去年前三季每股盈餘（EPS）虧損 2.87 元，估全年虧損 3～4 元，雖較前年大虧7.27 元收斂，但去年股價狂漲170％，今年應無法發放股利，他認為，炒作元宇宙題材只是畫大餅。

其實，昔日股王宏達電起落，資深小股民最有感。宏達電曾是全球市值第三大的智慧型手機製造商，市占率達8.9％，2011年股價衝上1300元，但隨著大陸手機廠商崛起，宏達電在2013年出現上市後首度虧損，即使後來轉型投入VR領域，成效很難立竿見影，導致營收、股價一落千丈。

宏達電從漲破千元天價摔落神壇，害不少投資人慘賠，其中有大咖付出幾十億的慘痛代價。謝金河曾在臉書發文表示，新光金控在千元以上買進6千張宏達電股票，原因竟是當年董座吳東進聽到宏達電創辦人王雪紅的談話，就指示投資部門進場力捧，結果損失近60億元，「要多賣兩棟摩天大樓才補得回來！」

謝金河透露，吳東進參加一場有宏達電董座王雪紅參加的聚會，聽到王雪紅發展自有品牌，宏達電一股賺72元，簡直佩服到五體投地，2011年，宏達電配了40元現金。

於是，吳東進指示新光金全力買進宏達電，2011年第2季，以每股平均1100元高檔價格，大力買進6千張宏達電，隨基本面逐漸衰落，宏達電慘跌到122元。在苦撐3年後，新光金在股東會上宣布已認賠砍出宏達電持股。

謝金河指出，吳東進用新光金的錢大力捧王雪紅的場，卻苦了新光金股東；6000張宏達電，每張差價損失將近1000元。換句話說，這一次交易就損失近60億，吳東進要多賣兩棟摩天大樓才補得回來！