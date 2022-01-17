美國總統拜登（Joe Biden）向來對核武抱持謹慎態度，讓外界認為他入主白宮後，將減輕美國對核子嚇阻的依賴，甚至承諾美國不首先使用核武。但美媒和專家指出，由於中俄這一年來威脅持續增加，加上五角大廈從中作梗，美國核武政策出現歷史性改變的可能性已大幅降低。

「美聯社」（AP）指出，拜登政府的《核武態勢評估》（NPR）最快可能於本月出爐，而由於民主黨本身的立場，加上拜登自身也曾在2020總統大選選戰期間表示，美國「不需要新的核武」、「將在減少對核武依賴和過度支出下維持強大嚇阻能力」，讓外界期待身為核武超級大國的美國能帶頭做出改變。

但拜登上任一年以來，不僅發現中國大陸正建設大量洲際彈道飛彈（ICBM）發射井，並持續於台海區域引發緊張情勢；俄羅斯更兵臨東歐城下，在與烏克蘭邊境部署超過10萬大軍，引發美國對中俄的高度擔憂，也讓不希望大幅修改核武政策的共和黨聲勢大漲。

裁減核武倡議組織「犁頭基金會」（Ploughshares Fund）政策主任科林納（Tom Z. Collina）13日則投書軍事新聞網站「Defense One」表示，拜登長期關注核武政策，是近代對相關問題了解最深的美國總統，但負責起草《核武態勢評估》的人，卻是深陷五角大廈官僚體制、不希望美軍能力遭到削弱的國防官員。

科林納強調，中俄威脅會讓拜登政府的評估過程更加複雜，但不應因此取消能降低核戰風險的措施，包括說明美國擁有核武是為嚇阻他國核子攻擊的「唯一目的」（Sole Purpose）政策，而非如前總統川普（Donald Trump）宣稱，核武會被用於因應「重大非核武戰略攻擊」，外界認為後者甚至可能包含網路攻擊。