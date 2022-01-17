最近在社群網站上看到以大學生為對象的招募海報上，大大寫著「意志力也是一種證照」，我感到很大的衝擊。大學生已經為了要滿足韓國社會要求的GPA（學業成績平均點數）四分，多益九百分，越多越好的證照等高標準而忙得不可開交了，但是這句文案卻讓人有「只有這樣怎麼行？精神健康要怎麼辦？連這個也得兼顧，才有可能在這激烈的競爭之中生存下來」的感覺。

在最近新創產業的招聘廣告中，也可以看到「不會職業倦怠，具有良好恢復彈性的人」的徵人條件。這跟前面提到的海報讓我有一樣的感受，年輕人在激烈廝殺的競爭中，為了滿足學經歷、眾多證照的要求，在開始工作前就已經陷入倦怠了；但是讓他們陷入這樣處境的企業與社會，卻希望年輕人擁有不會陷入職業倦怠的「意志力」，這難道不是既矛盾又殘酷嗎？

當然，不是完全無法理解企業或是管理者的立場。前文提到的學者馬斯勒表示，職業倦怠不僅會影響到員工的生產力，還會影響團隊工作的成果，危害整體職場氣氛。根據美國心理學會（American Psychological Association，簡稱APA）的調查顯示，比起沒有職業倦怠的員工，飽受此困擾的員工辭職尋找其他工作的可能性高出二點六倍，請病假的可能性高了百分之六十三，去急診室的可能性也增加了百分之二十三。在這種情況之下，還要在全世界普遍低迷的經濟成長中生存， 因此更需要有能力且健康的人才。

但是（請仔細聽清楚），不管選用意志再怎麼堅定的人才，也很難從根本阻擋職業倦怠。想要預防職業倦怠，理所當然必須從根本原因改善，因為原因不在於個人，而在於組織。從引起工作壓力的諸多原因來看，可以明確地發現，職業倦怠的確起因於公司及組織。身為臨床醫師，我可以談論個人要如何在這職業倦怠時代中生存；但是事實上，預防與治療職業倦怠的主要重點還是職場與組織，因此組長級以上的主管、CEO、人事主管，哪怕只有一個人，也希望有人能認真考慮這個問題的嚴重性。二○一九年十一月的一場訪問中，馬斯勒提到了煤礦裡的金絲雀的故事。從前的礦工如果要進入礦坑深處時，會帶著金絲雀一起去，因為金絲雀對氧氣相當敏感，也比人類脆弱，所以當金絲雀停止歌唱或死去時，就代表此地不宜久留，礦工們必須趕緊離開。在進入礦山之前都還很健康的金絲雀，進去之後不再歌唱或死亡，難道會有人說「金絲雀怎麼那麼脆弱」嗎？不會的，沒有人會這樣說，因為答案非常明顯，問題不在金絲雀，而是礦坑的環境啊。我們正從錯誤的角度攻擊問題。對於世界衛生組織將職業倦怠歸類為導致疾病的危險因子，馬斯勒表示憂慮，「當世界衛生組織將職業倦怠歸類為疾病，會讓人產生問題根源不在於公司，而是個人的錯覺。」當職業倦怠成為疾病，人們就會認為生病的人應該接受治療，也很容易會認為問題不在環境、也非雇主或組織的責任，而是他這個人。

我們不該把員工精力耗盡的責任單純歸咎於個人，而是應該向組織追究原因。身為主管或老闆，請捫心自問，是什麼原因讓職員不健康？為什麼現在的職場環境會讓他們消耗殆盡？又該如何才能保護每天在這裡工作的人？

觀察員工們工作環境與條件，仔細檢查數據，此外，最重要的是請向員工提出幾個問題：他們在公司時因為哪些事情而感到挫折？什麼樣的情況會激勵他們？並請傾聽他們的答案。領導者與主管對工作環境正確認知與改善，可以減輕員工的壓力。

以公司的角度而言，為了讓一個人能恢復彈性，提供瑜伽、冥想、諮商等支援當然是相當值得肯定的，但最重要的是要改善不合理且不受控的工作環境與組織結構，因為這才是造成職業倦怠的根本原因。請讓員工們感受到公司正在改變。

(本文摘自《我做了什麼會產生職業倦怠》/大塊文化)

【內容簡介】「在一個病態的社會適應良好，稱不上真正的健康。」──印度哲學家克里希那穆提（Jiddu Krishnamurti）

你是否曾有過這樣的經驗，在下班的前十分鐘主管才通知要開會；每天為了應付其他同事的需求，永遠把自己工作的優先順序往後放。

資深員工的能力已經過時，卻任性又愛發脾氣；身為後輩因為職稱差異，不能反駁，只能默默忍耐他們的不合理。

每天都被數字跟業績追著跑，明明社會整體經濟下滑，但公司卻認為每年業績數字都會成長。如果沒達到業績目標，甚至要在公開會議中被羞辱。

下班時累得想哭，回到家頓時鬆了一口氣；上班前的通勤路上想著，如果從月台上跳下去，是否就不用進公司了……

為什麼工作越努力，生活就越痛苦？

作者安珠延是韓國著名的精神科醫師，在書中他提到，前來就診的患者最常提出的問題是：「我做了什麼會得職業倦怠症？」當我們身心俱疲時，往往先責怪自己，認為是自己的抗壓性不夠、太脆弱、與他人相比不夠認真努力，所以才過得不好。然而事實上，一個高度壓力導致過勞的社會，問題並非來自於個人，而是公司與社會交織形成巨大的壓力。我們活在一個過勞的社會，這個還社會鼓勵我們做到倒下前不能喊累；正因如此，我們才更需要理直氣壯地照顧自己。

不是只有工作量大才會產生職業倦怠

雖然一般認為導致職業倦怠的主因是過多的工作量，但也不一定是工作量本身造成的：

工作表現越好，就會被交付更多工作；業務責任過於廣泛模糊，分不清楚權責；主管干涉太多，缺乏自主權而無能為力；過多的工作量卻沒有適當的補償，補休和加班費不成比例……

職業倦怠不是個人的問題，而是工作或社會環境的問題。

越是想適應病態的社會，身體和心靈就會消耗殆盡，開始對工作感到厭煩、乏味，開始覺得一切人事物都毫無意義，甚至變得憤世嫉俗。

每個人都有資格好好照料自己疲憊的身心

沒有所謂的「喊累的資格」或標準，無論是誰，都要擁有照顧自己的時間與態度。

安珠延表示，每個人都是社會的一分子，因此都應該好好受到守護。先從照料自己開始，擺脫「必須獨立而有效率地生活」，才是踏出讓整個環境改善的第一步。

【作者簡介】安珠延안주연

精神科醫師，成均館大學醫學院精神科兼任教授，Mind Mansion醫院代表院長。善於從生物學、心理學、社會學三個層面探討憂鬱症與適應壓力障礙等相關疾病，並與患者一同解決問題。希望藉由探討工作、人際關係、家庭等人生重要價值之間的矛盾與困難，進而撫慰人們的心靈與日常生活。

【譯者簡介】梁如幸

新竹教育大學畢業，韓國首爾大學兒童家庭學系碩士畢業，移居韓國已逾十年，兼職譯者。愛好動物，喜歡透過閱讀與更寬廣的世界相遇。譯作有《喵星人玩具雜貨手作指南》、《整理力就是學習力》、《韓星狂練！打造零贅肉S曲線的芭蕾伸展操》、《某天，突然青春期》、文學小說《洞》等。

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