我們什麼時候會有身心具疲的感覺呢？各位什麼時候會覺得徹底筋疲力竭呢？厭倦過多的工作量，覺得連恢復的力氣都沒有時，會認為這是職業倦怠嗎？儘管一般認為職業倦怠應該是因為過多的工作量導致的，但也有可能不是因為「工作」本身。

首先，對工作的高標準要求是導致職業倦怠最大的原因，尤其是所謂的頂尖人才，即工作表現出色的這些人，更容易陷入職業倦怠之中。上司總是會將任務率先交付給工作表現好又態度佳的員工，而優秀的員工也會毫不推委地接下工作，所以不管員工怎麼做，事情都不會減少，做著做著不管是身體還是心理都會感到疲倦，下班後也沒辦法多花心思在家人、朋友或伴侶等親近人的身上，繼續這樣的話，最終很容易在體力、精神方面到達極限而倒下。

雖然工作量太大也是個問題，但更重要的是承擔了多少工作責任，自己負責的職務、承擔的範圍到哪裡，很多時候都是模糊不清的。有些公司根本不告知業務範圍。要做的事情太多，責任範圍卻不明確的話，當然會覺得相當痛苦。

過度廣泛的工作範圍也會導致職業倦怠，特別是實習生或新進職員經常遇到這樣的問題，公司希望新進員工能夠迅速掌握所有業務，但實際上非常困難。他們往往一整天忙得不可開交，卻不知道自己到底在做些什麼。即使再忙、再累，如果能有成就感的話，或許還能撐得下去；但若是如同工廠零件或是資源一樣，被到處叫來叫去，處理各式各樣的業務，不僅無法掌握職務內容，只會備感壓力。公司不去考慮一個人的執行力、或是他能執行的業務範圍，便逕行分配工作，甚至是不考慮當下狀況就下指導棋，才會造成這樣的事情發生。

上司過分控制也是問題，如果上司事事都要干涉，不僅會剝奪員工的自主性，就連從失敗中學習成長的機會全都被剝奪了。當然重要的工作必須要和上司與同事一起確認，但是獨自一人可以做到的事，也要一一受到上司的確認與干涉，那麼這個人就很難有嘗試錯誤的經驗。過度的掌控會損害個人的自主性，自然而然也會讓人產生「主管不信任我嗎」的想法，甚至失去自尊心。

沒有決策權也會讓人感到疲勞。自己負責的職務有獨立解決的權限，在承擔責任的同時，也可以得到成果，並且享受相對應的收穫，這樣的工作才會讓人感到有意義。無論再累、再疲倦，只要做出令人滿意的成果就行；或者就算是失敗，在自己工作上可以掌控的範圍內盡全力，也可以從中汲取教訓。

以工業心理學（industrial psychology）而言，在工作中感到效率極佳被稱為「工作旺盛感」（thriving at work），如果有工作旺盛感的話，就可以抵銷部分心理上的耗盡。可是韓國的組織結構很難感受到工作旺盛感，只要是上司交代的事情，不管自己的意見為何都必須執行，而且事情進行順利的話，功勞被上司搶走的情況也很多。實際執行工作的人無法獲得成就，或找不到減少耗盡的契機，感覺被視為附屬品，就會產生「我有必要這麼辛苦地工作嗎」的念頭。在掌控權或決定權受到限制的情況下，很容易與周邊的人產生摩擦或內在矛盾，這種情況本身也是導致職業倦怠的原因。

另外導致職務壓力的環境因素是什麼呢？業務沒有獲得相對應的報酬也是問題。試著想想看，一周每天都要工作十二個小時，但卻沒有相對的加班費；誠心誠意地接待顧客，卻連一句「辛苦了」的問候都沒有時；與同樣職務、做類似工作的同事比起來，我的薪水卻低很多時，像這樣得不到適當的報酬，就很容易導致職業倦怠。

(本文摘自《我做了什麼會產生職業倦怠》/大塊文化)

【內容簡介】「在一個病態的社會適應良好，稱不上真正的健康。」──印度哲學家克里希那穆提（Jiddu Krishnamurti）

你是否曾有過這樣的經驗，在下班的前十分鐘主管才通知要開會；每天為了應付其他同事的需求，永遠把自己工作的優先順序往後放。

資深員工的能力已經過時，卻任性又愛發脾氣；身為後輩因為職稱差異，不能反駁，只能默默忍耐他們的不合理。

每天都被數字跟業績追著跑，明明社會整體經濟下滑，但公司卻認為每年業績數字都會成長。如果沒達到業績目標，甚至要在公開會議中被羞辱。

下班時累得想哭，回到家頓時鬆了一口氣；上班前的通勤路上想著，如果從月台上跳下去，是否就不用進公司了……

為什麼工作越努力，生活就越痛苦？

作者安珠延是韓國著名的精神科醫師，在書中他提到，前來就診的患者最常提出的問題是：「我做了什麼會得職業倦怠症？」當我們身心俱疲時，往往先責怪自己，認為是自己的抗壓性不夠、太脆弱、與他人相比不夠認真努力，所以才過得不好。然而事實上，一個高度壓力導致過勞的社會，問題並非來自於個人，而是公司與社會交織形成巨大的壓力。我們活在一個過勞的社會，這個還社會鼓勵我們做到倒下前不能喊累；正因如此，我們才更需要理直氣壯地照顧自己。

不是只有工作量大才會產生職業倦怠

雖然一般認為導致職業倦怠的主因是過多的工作量，但也不一定是工作量本身造成的：

工作表現越好，就會被交付更多工作；業務責任過於廣泛模糊，分不清楚權責；主管干涉太多，缺乏自主權而無能為力；過多的工作量卻沒有適當的補償，補休和加班費不成比例……

職業倦怠不是個人的問題，而是工作或社會環境的問題。

越是想適應病態的社會，身體和心靈就會消耗殆盡，開始對工作感到厭煩、乏味，開始覺得一切人事物都毫無意義，甚至變得憤世嫉俗。

每個人都有資格好好照料自己疲憊的身心

沒有所謂的「喊累的資格」或標準，無論是誰，都要擁有照顧自己的時間與態度。

安珠延表示，每個人都是社會的一分子，因此都應該好好受到守護。先從照料自己開始，擺脫「必須獨立而有效率地生活」，才是踏出讓整個環境改善的第一步。

【作者簡介】安珠延안주연

精神科醫師，成均館大學醫學院精神科兼任教授，Mind Mansion醫院代表院長。善於從生物學、心理學、社會學三個層面探討憂鬱症與適應壓力障礙等相關疾病，並與患者一同解決問題。希望藉由探討工作、人際關係、家庭等人生重要價值之間的矛盾與困難，進而撫慰人們的心靈與日常生活。

【譯者簡介】梁如幸

新竹教育大學畢業，韓國首爾大學兒童家庭學系碩士畢業，移居韓國已逾十年，兼職譯者。愛好動物，喜歡透過閱讀與更寬廣的世界相遇。譯作有《喵星人玩具雜貨手作指南》、《整理力就是學習力》、《韓星狂練！打造零贅肉S曲線的芭蕾伸展操》、《某天，突然青春期》、文學小說《洞》等。

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