新娘熱情對著新郎大跳豔舞。（翻攝網路）

新娘大跳性感豔舞迎接新郎，竟遭新郎推飛吼：「不娶了」。（翻攝網路）

近來中國大陸網路流傳一組圖片，一名新娘在迎娶時，熱情對著新郎大跳性感艷舞，沒想到新郎看了不但沒有喜悅，反而臉色越來越難看，最後更爆怒將新娘一把推飛吼：「不娶了！」。眾多網友笑這新郎「不識貨」，認為新娘漂亮、熱情又懂情趣，娶回家一定幸福！

綜合大陸媒體報導，近年來中國大陸在迎娶時非常流行跳舞，這組這圖片顯示，一名穿著華麗禮服、面貌姣好的新娘，正對著新郎跳舞，還將雙手搭在新郎肩上，舞姿十分性感撩人，現場氣氛感覺相當熱烈，旁邊一名女性親友笑容滿面。

不過，新郎表情卻十分嚴肅，臉色更是越來越臭，最後甚至用力把新娘推飛出去，怒罵：「不娶了！」，幸好新娘摔在床上，並沒有受傷，現場一片錯愕。

據了解，這起事件發生在江蘇，新郎爆怒的原因是，覺得新娘舞蹈動作很像是「夜店領舞」，懷疑新娘曾在夜店工作卻隱瞞他，才會引此發飆。

這組圖片引發網友熱議，大多批新郎不識貨：「這種新娘才好啊，這麼好的新娘，你還不要！」「這男的不識貨，新娘漂亮、熱情又懂情趣，娶回家一定幸福！」「垃圾渣男，不嫁也罷。」