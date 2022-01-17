星座專家唐綺陽分析1/17～1/23星座運勢，由於目前火星正在衝刺，本周火能量飆升，導致農曆年前眾人在忙碌當中容易感到急躁，因此要特別小心發生爭執或受傷，也因為火星現在位於射手座，容易讓交通方面有狀況，尤其是長途交通，像是航空、高鐵、火車等，所以要多注意交通安全。

天王星將在1/18星期二進入順行，作為水瓶座的守護星，自然對水瓶座影響很大，天王星將會帶領你們邁向下一階段；而天王星本身的能量場也是不容小覷的，它會讓過去蓄勢待發之處，受到引爆而改變，將會影響民生生活與趨勢。另外本周木星來到4-5度，出生星盤中有4-6度者，會受木星影響與加持，為你們帶來活力與勇氣。

重要星象：火星衝刺，天王星順行，木星4-5度。

【工作注意：牡羊、處女、天秤、天蠍】

牡羊：找人合作協商，有所依據更有保障

處女：朝目標前進，把握機會奮鬥

天秤：耕耘方向正確，且樂在其中

天蠍：暫停一下，能有更好的調整

【桃花注意：金牛、雙子、射手、魔羯】

金牛：能夠吸引到許多愛與疼惜

雙子：當心壞的一面被看出來

射手：聰明急智的表現，很吸引人

摩羯：有機會處理問題或翻盤

【財運注意：巨蟹、雙魚】

巨蟹：正財運佳，多做就能多得

雙魚：有機會身價調漲，或投資遇到貴人

【健康注意：獅子、水瓶】

獅子：需要改變習慣，長期調整健康

水瓶：注意心血管狀況，多重視保暖