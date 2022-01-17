近期天氣氣溫變化劇烈，不少長輩的皮膚頻拉警報。除了皮膚搔癢、乾燥或脫屑以外，更有可能感染嚴重且難纏的「帶狀皰疹」。而不少人喜歡「泡湯」，赤腳在溫泉上走動可能傳染香港腳。中華民國防高血壓協會在近期舉辦的健康講座，邀請雙和醫院皮膚科主治醫師林欣儀分享銀髮族常見的皮膚相關疾病，以及如何預防與治療。

●最難纏的「皮蛇」 帶狀皰疹從何而來？

中老年人常見的皮膚相關疾病中，經常出現的是帶狀皰疹（皮蛇）。林欣儀醫師表示，帶狀皰疹是因水痘病毒再活化、免疫功能低下所造成，症狀為劇痛或是癢持續數天。

「皮蛇引起的神經痛是會痛到晚上無法睡覺的。」林欣儀醫師指出，皮膚上會出現簇集性丘疹水泡、血泡，甚至神經痛可能持續數年。通常醫師會以口服或注射抗病毒藥物來治療、另外，可加上照光治療來控制疼痛。

嚴重感染者須多喝水、休息，且避免接觸還沒打過水痘疫苗的人，以免傳染。治療上，因為藥膏的效果有限，因此會建議及早使用抗病毒的口服藥物。

林欣儀醫師說明，要預防帶狀皰疹需要施打帶狀皰疹疫苗，並維持良好的抵抗力。然而，如果是有過敏的體質則可能不適合施打，須經專業醫師評估。

●乾燥性皮膚炎應注重保溼 減少清潔次數及可擦油膏類產品

銀髮族常見的皮膚疾病還有乾燥性皮膚炎，林欣儀醫師強調，特別是冬天因為天氣冷，易使血管收縮，血液循環降低更會使得皮脂腺與汗腺分泌減少；同時年紀大了，皮膚也會老化造成組織結構異常，導致皮膚的保水功能下降。最常出現的患部是小腿，因為那邊是皮膚最脆弱的地方。

想要預防乾燥性皮膚炎，可以減少清潔次數，空氣中的溼度不宜過低，洗澡時使用不含皂鹼的溫和沐浴乳，或是直接用清水沖洗身體，同時要避免溫度太高的熱水。如果覺得癢，可以冷敷或輕拍止癢。

平時保養建議使用乳霜，可以先擦保溼，再擦密封劑（如凡士林）或油劑，增加皮膚的水分。同時提醒避免選擇含有香精、酒精等成分的產品。

●避開容易得香港腳的誤區 保持腳部乾燥

大家常聽到的香港腳，是因環境潮溼或接觸造成黴菌（皮癬菌）感染。除了潮溼造成黴菌滋生外，和足癬患者在泳池、健身房、體重計等地方接觸，或碰到寵物毛屑上的黴菌，也可能傳染。

林欣儀醫師進一步說明，如果是輕微、局部感染，可擦外用抗黴菌藥膏。如果遇到比較頑固的情況，一直反覆發作，除了外用藥膏，需併用口服藥。若是二度感染、有開放性傷口就要用抗生素。

想要預防香港腳，應避免共用鞋襪，避免赤腳進出公共浴池、淋浴間、三溫暖等潮溼環境。最大的重點是保持「腳部乾燥」，洗澡後要完全擦乾及避免長時間穿著不透氣的鞋子。