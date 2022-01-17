私密影像遭外傳的事件層出不窮，雖然是兩人濃情蜜意時、關起房門來再正常不過的事，但誰又能想到，當愛已不在時，這些影像會引發什麼效應？

每當有情侶的私密照或影片外流，或者某一方比較清涼、裸露的影像外流而擔憂形象、名譽受損時，常常聽到人們說：「當初不要拍就好了啊，怎麼這麼傻！」但，姑且不論遭偷拍的犯罪行為，實際上，兩人合意拍攝、甚至主動拍攝、傳給對方的情形，比很多人想像都要來的多，而且無論男女，都有可能是受害者。

●起初拍影片、傳照片 動機往往很單純

「情侶雙方互傳照片，常常是調情過程中的一部分。」兩性作家御姊愛聽過許多情侶拍私密照或影片，動機常常很單純，大致有幾種可能：

1.增加情趣：

通常交往初期、情到濃時，會想在性愛過程中尋找一些刺激、增加樂趣，讓整個過程更playful、更好玩。因為能增加情趣，彷彿有人在觀看，可能會讓人在性行為時更賣力、更覺得自己有韻味。

「不可否認，不能說裡面（拍私密影片）一點吸引人的成分都沒有，不然大家幹嘛拍，」御姊愛笑說：「坦白說，性行為本身滿單調的，就是那些動作，自然會想要更多刺激，也才會有情趣內衣、情趣用品、在不同地點、玩角色扮演等，」所以拍私密片其實也是增加刺激的一環。

2.男生言語鼓勵、增加女生自信心而自拍：

有些女生一開始只是傳一般自拍照，當男生說「（衣服）再下來一點」、或者「你的鎖骨很漂亮，害我眼睛不知道要看哪裡」等，女生就可能在這樣的鼓勵中，繼續傳更「辣」、更養眼、清涼的照片。

「就像去百貨公司買衣服，專櫃阿姨說你穿這件衣服超漂亮，很可能就買下去了，」御姊愛說，有些男生會說「你身材超好」、「比AV女優更漂亮，為什麼不拍」等，鼓脹女生對身體的自信和虛榮心，留下漂亮的模樣，於是在瞬間衝動下就有可能同意拍私密影片。

3.吸引心儀男生的注意：

有時候是男生本身很有魅力，身邊不乏異性，女生為了吸引男生注意，卻選擇用裸露身體的方式吸引對方，認為「露愈多，愈有魅力」，「而且不能否認，有頭腦的女生也可能這樣做。」御姊愛說。

●失誤往往在對方和你想的不一樣 還有各種「無意」的失誤

很多人會設想，拍攝親密照或影片是雙方都入鏡，對方也不願意自己被曝光，但常常沒有發現的是，有心人要散布出去的時候，可能把自己的臉打馬賽克或特殊處理，「甚至很『沙豬』的男生根本不在意曝光，認為這顯示自己很厲害，最好自己的臉露出來，大家才知道是我。」

「大家經常失誤在，你以為對方和你站在同一陣線上，他會保護他自己，所以也會保護你，卻很難判斷對方和你的想法是不是一樣，說不定他很想自己的臉也露出去，也很想把整件事曝光，」尤其某一方是公眾人物或知名人士，另一方更可能為了彰顯自己很厲害，一旦握有私密影像，更容易被曝光，御姊愛說。

但很多時候不一定是自願流出。新聞經常看到，有些人是手機或電腦送修、帳號被盜，甚至有些男生會有特殊的社群群組，互傳清涼照或影片，卻不小心把自己的影片、照片傳出去。各種有意無意的失誤，這些不願讓人看到的影像從此四處流傳，清也清不乾淨。

專家提醒，拍攝親密照時一定做好心理準備，未來影響有可能被外流。(圖片來源 / shutterstock）

●拍之前永遠做好心理準備：私密影像會流出

如果真的想拍怎麼辦？有人說：「露體不露臉，露臉不露體」，不要讓人看出照片中的是你。但御姊愛提醒：「拍之前一定要有心理準備，這東西流出去你行不行，永遠要做好它（私密影像）就是會流出去的心理準備，沒有流出去算是你幸運，一旦流出去，可能是有意被散布，也可能無意被『豬隊友』傳出去。」

但什麼是私密照或不雅影片？每個人可能有不同解讀。律師林智群表示，只要在私密空間內從事的行為被流出，就能構成妨礙秘密罪，所以像是摳腳的行為，只要自己有疑慮，不願意被流出去，最好就別拍。

御姊愛則更進一步認為，廣義來看，任何沒有經過當事人同意的影像，都不應該任意公諸於世。雖然一般人談的不雅照指的大多是裸露，但任何不想被第三個人看到的照片、沒有準備好、沒有防範的照片，其實都該算是不雅照。御姊愛笑說，應該很多人有過這樣的經驗，在一群人的合照中，自己被拍得很醜，「又胖，眼歪嘴斜，結果朋友沒有經過同意就把照片貼在臉書，你不覺得很生氣嗎？」

正因為每個人對私密照、不雅影片的認定都不同，因此不是每個人都介意自己的身體裸露，「但如果很介意、玩不起、不想暴露，就完全不要拍。」御姊愛說。尤其現在很多手機會直接連上雲端，影像很難完全刪除乾淨，一旦拍了，永遠不會有安心的一天；即使用自己的手機拍，也難保對方不會趁你不注意或睡著時偷拿你的手機，又或者手機送修、有人駭進你的電腦雲端。

林智群分享，曾有女子的影像被對方外流，雖然最後判賠100萬元，但這些影像早已散播出去，永遠都找的到，傷害一輩子都會跟著當事人。

御姊愛也分享自己的觀點，當對方開口要求拍這些影片或照片時，就該警覺他的個性是否和你想像中的一樣，「我會冒出驚嘆號和滿滿問號，為什麼他會講出這句話？我會認為，他對所有女生都會講出同樣的話，他對異性的需求是什麼？對照片需索背後的原因是什麼？是要留下紀念碑嗎？自己看嗎？還是要給朋友看？或者對這些東西有迷戀？」，「然後我拒絕他，把這男生列入觀察名單。」

她分析，如果男生要求拍這類影片，也許對於自己的性能力或各方面都很自戀、虛榮，也可能和異性的界線分際沒有拿捏很好，感情世界較豐富。也要警覺到，他很可能不只拍你一個人，或者你很可能是第一個，但不一定是唯一一個。

●對方持影像威脅 立刻報警、防影像流出

雖然法律是最後一道防線，嚇阻私密影像外傳的傷害事件發生，但御姊愛強調，除非是被惡意偷拍，否則每個人在拍的時候，都該想到影像可能會流出去，即使談戀愛也不要被沖昏頭，必須為自己的行為負責，承擔可能發生的後果。

但若感情破裂，對方以私密照或影片威脅、勒索，必須保存證據，立刻報警，在最短時間內將影像扣押，否則時間拖愈久，愈有機會流出去，林智群說。御姊愛也建議當事人，應結合公權力，合法、聰明的面對，為自己主張公道，而非任對方手握把柄，予取予求，只是讓自己陷入更大的險境中。

●受害者常自慚形穢 御姊愛：錯不在性和自己，而是對方

當影像不幸傳出去時，很多當事人覺得外界用異樣眼光看自己、隨便、骯髒、自己也認為自己不值得被愛，「但這不是社會眼光的問題，而是個人如何去想社會怎麼看；如果內心一直感到羞恥、過不去，總覺得別人笑自己髒、自己傻，未來又如何抬頭挺胸、相信自己可以好好被愛？」

「如果換作告訴自己，這不是大家關起房門都在做的事嗎？我並沒有做出很奇怪的事，用健康的心態看待性，就不會覺得自己和別人、和過去有什麼不一樣。」御姊愛直爽地說：「談戀愛時，大家都超想要『性』，為什麼現在覺得髒呢？明明就是一件很愉快的事啊！」

雖然難免尷尬，沒有人願意將自己的身體和他人分享，但她認為，如果心理素質夠強，當尷尬逐漸淡化後，就能看清自己沒有做錯事，錯的是流出畫面的人。「這不是性本身的問題，而是自己怎麼看『性』這件事，以及能不能負責任、做出相對應的事，」如果夠謹慎、不希望自己有一天尷尬、必須面臨這樣的處境，那麼還是要回到原點：「在之前，就別做出會引起複雜事情的導火線。」御姊愛說。