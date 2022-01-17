知名作家驚傳肝腫瘤長達14公分，究竟肝臟疾病是否有預先徵兆，自覺「火氣大」口臭，與肝功能問題有關嗎？義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，當肝臟功能衰退無法正常代謝時，產生的二甲基硫醚可能造成口腔異味。除了口臭以外，肝功能問題也可能引起噁心、嘔吐、沒有力氣、食慾不振等症狀。

●肝不好有哪些徵兆？ 口臭、食慾不振莫名瘀青要注意

肝臟功能問題會影響全身器官，洪暐傑醫師說明，嚴重的肝病症狀典型是出現黃疸，如眼睛、皮膚發黃。或者身上出現莫名出血點、瘀青，代表體內血小板的凝血功能開始下降，與肝功能衰退有關係。一旦進展到肝硬化，還可能合併四肢水腫、因腹水導致腰圍明顯變粗等情形。

(圖/潮健康提供)

●腰圍過寬當心「肝包油」！睡不好脂肪肝風險增8成？

洪暐傑醫師指出，國人最常見的肝病源頭是酗酒、B型肝炎、C型肝炎以及脂肪肝。酗酒過度會造成酒精性肝炎，而肥胖、代謝症候群，也是脂肪肝的危險因子。另外，若有睡眠疾病或睡眠障礙相關問題，也要提高對肝臟健康的警覺。

洪暐傑醫師表示，已有研究指出患有睡眠疾病者，罹患脂肪肝的機率相對增加78%。再以睡眠時間來分析，睡覺少於5小時與睡7小時以上的人相比，男性罹患脂肪肝機率增加28%、女性增加71%。在睡眠品質不佳的情況下，男性脂肪肝機率增加10%、女性則增加36%。

包覆在器官周圍的「內臟脂肪」也是影響肝臟健康的重點，洪暐傑醫師表示，內臟脂肪過多不但容易形成脂肪肝，也會增加罹患心血管疾病的風險，國人最常見內臟脂肪過高、腰圍過粗的原因，是不良的生活型態，包括缺少運動、時常久坐。提醒民眾「體質」不能做為肥胖或是缺乏運動的藉口。要維持良好的肝臟，還是需要適度運動以及均衡飲食。

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●B肝、C肝病毒活性低？當心變成「猛爆性肝炎」？

至於病毒性肝炎帶源者，如B型肝炎、C型肝炎族群，應及早治療並定期追蹤。洪暐傑醫師解釋，B型肝炎、C型肝炎病毒的潛伏期長，如果病毒處在非活化狀態，有時不會明顯影響肝功能，必須透過抽血檢測病毒活性，因此建議患者定期接受半年一次的抽血檢查，並定期追蹤肝功能與肝腫瘤指標。

洪暐傑醫師表示，現今的C型肝炎藥物可有效殺死病毒，讓患者得到良好治療。B型肝炎藥物的主要作用則是抑制病毒活性，透過藥物使病毒活性減少，是目前較為安全且有效的治療方法。倘若未良好治療與控制，B型肝炎、C型肝炎可能引發猛爆性肝炎，對身體的傷害不可小覷，一定要做好定期檢測及追蹤。

●A型肝炎症狀不明顯 醫師提醒護肝3大重點

台灣較少見的「A型肝炎」，症狀不如B肝、C肝明顯，僅可能出現疲累、食慾不振、噁心或嘔吐的，易與感冒發燒混淆。洪暐傑醫師指出，A型肝炎一旦發作，肝指數（標準值為40）可能飆升至正常值數十倍，不過，A型肝炎的傳染途徑多為糞口傳染或飲食傳染，經常往返飲食衛生環境差地區的人，感染風險較高。

洪暐傑醫師呼籲，肝功能異常者應避免酒精攝取過量，平時增加運動量以減少脂肪肝，也要注意維持正常作息。要避免內臟脂肪堆積，則要注意作息是否規律，平時勿攝取過多高熱量食物及含糖飲料等。如果本身慢性肝炎如B型肝炎、C型肝炎問題，應維持半年一次的追蹤檢查習慣，確保肝臟功能健康。