竹筍熱量低又富有營養價值，是相當受歡迎的美食。農曆年前後是冬筍（孟宗筍）產季，冬筍風味獨特，質地細密，香脆可口，許多人在過年期間會料理象徵著節節高昇的冬筍魷魚蒜湯，美味又應景。

●農曆年前後 冬筍出產時期

台灣一年四季皆產不同種類的竹筍，南投縣的竹筍產量高，主要產地位在鹿谷、竹山等地。每年3-5月盛產桂竹筍，3-10月盛產綠竹筍，7-10月則是麻竹筍的盛產期，農曆年前後便是孟宗竹筍（冬筍）出產的時期。

●竹筍營養價值高 低脂、低熱量

衛生福利部南投醫院黃淑敏營養師指出，竹筍營養價值高，含有膳食纖維、礦物質、維生素E、維生素C、維生素B群等微量元素。膳食纖維能促進腸胃道蠕動，改善便秘問題，礦物質與維生素可以幫助維持身體機能。竹筍除了營養，還低脂、低糖，熱量低，每100克僅有25大卡。

●食用竹筍勿過量 腸胃弱、腎功能不全、高血壓者別多吃

竹筍雖然好處多多，不過，黃淑敏營養師也提醒，由於竹筍的纖維豐富，腸道疾病患者應酌量食用、充分咀嚼，才不會出現腹痛等消化不良問題；而竹筍的鉀離子含量較高，腎功能不全患者應少吃，或是料理採取川燙方式，降低鉀離子含量。

此外，竹筍除了新鮮食用外，經常經過醃漬製成筍乾及醬筍等加工食品，鈉含量較高，高血壓患者應適量食用，減少負擔。