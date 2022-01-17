台股持續穩定向上創高，可惜整個大盤幾乎都只漲台積電、金融類股，資金出現排擠效益，加上年關將至，許多投資人擔心過年期間，國際股市會有意外事件發生，提前賣出手上持股，導致賣壓加劇，中小型類股可以說是全面下跌，代表中小型類股的櫃買指數，1月份以來下跌6％，所幸，大盤持續向上，準備挑戰新高，市場信心仍在，「節前賣壓」最晚在下周結束。

台積電法說會超乎市場預期，相關類股卻普遍下跌，有利空出盡的味道，資金即將釋出，各類股族群有望雨露均沾，重返多頭走勢，類股選擇可以觀察「租賃」、「半導體設備」相關類股。

銀行類股不漲則已、一漲驚人，王道銀行也能漲停板，國泰金、台新金漲幅約半根漲停，這應該是大家過去無法想像的，銀行類股最主要受惠於升息預期，銀行放款利差擴大，獲利有望再創新高，股價短線漲幅可能已經過大，不宜進場追價。

而升息除了有利於銀行類股外，租賃業者提供汽車、工具機等融資業務，利差更大，相關類股包含中租-KY、裕融、和潤，從基本面來看，營收、毛利率、營益率、EPS表現最好的都是中租，股價的部分，中租-KY股價持續在250-270元震盪，周五出現爆量下跌，應為節前賣壓錯殺，下周股如果在250附近出現支撐，也許是逢低撿便宜的好機會。

台積電法說會公布去年第四季獲利續創新高，全年EPS 23元，預估今年第一季營收、獲利將持續成長，此外，台積電更宣布今年資本資出將高達1.2兆，大幅增加3成，金額超乎市場預期，半導體相關類股有機會續創新高，其中技術面表現相對強勢的可以觀察帆宣。

帆宣主要業務為無塵室的系統工程、氣體供應系統等，以及艾司摩爾EUV機台次系統模組代工，半導體相關業績占其整體營收比重達65%，去年11月開始，營收出現大幅增長，連續兩個月，年增率高達65％，再創歷史新高，台積電赴美國設廠，帆宣訂單也已經到手，隨著台積電擴大資本支出，今年營收、獲利可望再成長20-30％，股價約在170-180區間震盪，下周如果KD指標落入20賣超區，股價仍在區間低檔附近，都是可以考慮的布局點。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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