圖為世界排名第2的男網選手Daniil Medvedev。（美聯社資料照）

每年到了1月職業網壇最受矚目的賽事就是「澳洲網球公開賽」(簡稱澳網)，今年由於受到傳染力強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的影響，有不少選手因疫情或防疫規定無法參加，這也讓本屆賽事更加詭譎多變，今年誰會是冠軍，可以說是人人有機會，個個沒把握，喜歡網球的朋友們可以買張運彩猜一猜，驗證一下自己的眼光，也有機會抱回獎金。

喬科維奇無法參賽 疫情下的澳網誰能奪冠？

今年的澳網於1/17至1/30在墨爾本舉行，它跟法網、溫布頓以及美網並稱為「網球四大公開賽」(又稱大滿貫系列賽)，是職業網球最高等級的賽事，也是每位職業好手必爭的殿堂，除了比賽時間特意與其他公開賽錯開外，比賽場地的屬性也有所不同，澳網屬於「慢速硬地」、法網屬「泥地」(紅土)、溫布頓屬「草地」、美網則屬「快速硬地」。

網球四大公開賽場地屬性。(台灣運彩提供)

在墨爾本之王N.喬科維奇因疫情及簽證因素無法參賽下，本屆澳網究竟誰會奪冠？是世界排名第2的麥維德夫(去年在美網冠軍戰擊敗喬帥奪冠)、第3的A.茲維列夫(去年在東京奧運及ATP網球年終賽二度打敗喬帥)、第4的提希特斯帕斯、第5的魯布列夫、還是第6有機會成為大滿貫系列賽奪冠最多21冠的納達爾(註：目前喬帥與費德勒及納達爾均奪下20冠並列最多)，可以說是人人有機會，個個沒把握，也備受各界矚目。

2022澳網世界排名前8參賽選手。(台灣運彩提供)

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