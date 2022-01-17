KD limped to the locker room after an apparent knee injury.



Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/SiXVMjzI90 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2022

籃網最終還是迎來並不算好的消息！前役不慎遭到隊友撞到左膝退場的籃網當家球星杜蘭特，在17日核磁共振結果出爐後，籃網官方宣布將因左膝內側副韌帶扭傷缺陣，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，籃網內部樂觀估計他將至少缺席4到6周。

杜蘭特是在昨天籃網與鵜鶘比賽第2節，由於鵜鶘前鋒赫伯特瓊斯想要強行切入上籃，把籃網後衛布魯斯布朗當場撞倒，布朗往後倒地之際剛好撞上杜蘭特的左膝，讓他當場無法正常走路，只能直接進入休息室，更在末節中段就提前離開球館。

根據沃神收到線報，籃網預計杜蘭特只要花上4到6周時間就可完全康復，由於籃網在全明星賽後的賽程，也就是下半季的賽程將從2月25日開始，屆時應該是杜蘭特復出的最可能時間點，這也代表目前在全明星賽票選高居前3的杜蘭特，提前無緣今年全明星賽機率很高。

甚至杜蘭特也將錯過26日主場對戰湖人，以及30日作客遭遇勇士兩場重要例行賽，不過沃神指出，因為籃網接下來14場例行賽當中，有11場是在客場進行，代表大部分比賽都可以由哈登搭配厄文出賽，也讓籃網戰力下滑幅度稍微偏低。