一輛自強號列車16日晚間10時，行經台中市烏日區東線登寺巷平交道時，撞上1名男子，男子當場無生命跡象，確切事故肇事原因，鐵路警察局調查中。

警方初步調查，473次的自強號列車16日晚間10時25分，往南行駛至新烏日站與成功車站間的東線登寺巷平交道時，撞上1名男子，男子遭捲入車底，警消到場，男子已無生命跡象，事故原因調查中。

因事故影響，晚間10時25分起，台鐵新烏日站至成功站以單線雙向行車，473列車旅客改由其他列車接駁。（編輯：曹宇帆）1110117