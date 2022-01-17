為了解植物性飲食對預防感染新冠肺炎，甚至是對染疫後轉為重症的影響為何；美國麻省總醫院針對近60萬名參與者的飲食質量，進行為期逾388萬人─月的追蹤實驗。結果發現，相較於飲食是以不健康的植物性飲食，或動物性飲食為主的參與者，以健康的植物性飲食為主的人罹患新冠肺炎的風險下降9%；即使染疫，轉為重症的風險則下降41%。

這份研究已出版於2021年9月份的《英國醫學期刊》。論文中指出，肥胖、第2型糖尿病或高血壓，這些都與代謝問題有關，更讓患者感染新冠肺炎或感染後轉為重症的風險增加。甚至過度肥胖或肝病患者，罹患新冠肺炎時的死亡率也比較高。

這些疾病多少都與飲食模式有關。眾所周知，健康的植物性飲食，如大量攝取蔬果、全穀物，能夠影響糖尿病、冠狀動脈疾病與脂肪肝；那麼，此一模式是否會影響感染新冠肺炎的機率。更進一步地說，即使染疫，轉為重症的機率是否會因飲食模式而受影響，這些吸引研究團隊一探究竟。

根據先前一項針對來自6個國家、3000名醫護人員的研究顯示，植物性飲食或採取魚素飲食的醫護人員，即使染疫轉為重症的機率也較低；但是，對於一般民眾而言，是否也是如此？此外，較貧窮的人飲食模式受限於經濟狀況，是否會反映在染疫機率與重症機率上，這些都是研究團隊想要解答的問題。

為了解飲食質量與新冠肺炎的感染風險，以及與重症的關係，甚至是社會經濟地位是否影響染疫的可能性；研究團隊透過智慧型手機蒐集592,571名參與者數據，並進行3,886,273人─月的追蹤研究。

所有數據的蒐集與追蹤起自2020年3月24日，結束於同年12月2日。所有參與者須進行問卷調查，內容包括年齡、性別、總族、郵政資訊、個人病史與藥物使用史、新冠肺炎篩檢陽性與相關症狀。

參與者還須填寫大流行期間與大流行前的日常飲食與生活習慣問卷，並依據此進行飲食質量評估。參與者必須回答1週內食用哪些飲食，以及實用頻率；淙從不、很少、到每天5次或更多次，共有8種頻率。飲食質量評估透過「健康植物性飲食指數」進行評估，將27種食品組合為14種食品組，並給1到5分，最後再透過COX模型計算新冠肺炎染疫與重症風險。

在研究期間，共有31,815人染疫；結果發現，相較於飲食評分最低(以動物性飲食、精緻飲食或雖然是植物性飲食，但以加工食品為主)的參與者，高飲食品質(以健康性植物飲食為主)的人染疫風險下降9%。即使染疫，轉為重症的風險也下降41%。

研究團隊也發現，不良的飲食模式結合社會經濟剝奪，會增加新冠肺炎的染疫風險。只要將不良的飲食品質或社會經濟剝奪除去，可降低3分之1的確診數。

研究團隊總結，採取健康植物性飲食模式的人，能降低感染新冠肺炎的機率；即使染疫，轉為重症的機率也較低。然而，不良飲食與社會經濟剝奪往往有關。甚至，將不良飲食者的染疫風險，加上社會經濟剝奪者染疫的風險，還沒有比既貧困而又不良飲食的人染疫風險高。

該研究呼籲，政府與利益相關者應改善社會經濟問題，促進健康食品更易於取得，以減緩新冠肺炎的大流行。