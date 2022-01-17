歷時約10小時的猶太教堂人質事件落幕，美國聯邦調查局（FBI）稱，嫌犯是英國籍公民，英國外相特拉斯譴責嫌犯持槍擾亂猶太教安息日禮拜，並稱此舉是恐怖主義與反猶太行徑。

路透社報導，特拉斯（Liz Truss）在推特發文說：「民眾與猶太社群因發生在德州駭人聽聞的犯行而感到驚恐，我感同身受，我們譴責這種恐怖主義與反猶太行徑。」

她說：「我們與美國立場一致，捍衛普羅大眾的人權與自由，以對付那些散布仇恨的人。」

德州科利維爾（Colleyville）警察局長米勒（Michael Miller）在記者會中表示，美國聯邦調查局的人質救援小組在15日晚間攻堅，所有在猶太教堂裡被脅持的人質全數獲救，而嫌犯則已死亡。

稍早英國外交部答覆天空新聞網（Sky News）的詢問時確認，在德州喪命的男子是英國公民，但是英國外交部並未具體說明，這個英國公民就是凶嫌。

不過美國聯邦調查局指出，已喪命的嫌犯是現年44歲的英國籍公民阿卡拉（Malik Faisal Akram），他在這個週末脅持4名人質。

FBI在德州達拉斯的分支發表聲明說：「目前沒有跡象顯示有其他共犯。」（譯者：曹宇帆）1110117