國民黨智庫副執行長黃心華，日前宣布參選2022新北市第八選區（新店、深坑、石碇、 坪林、烏來）市議員，昨在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室。對此，台北市議員游淑慧表示，自己是透過新聞得知此消息，「我想罵他早該參選了」，因她一直希望國民黨有更多的歷練完整的幕僚能站到第一線。

游淑慧昨（16）日在臉書表示，就像民進黨的幕僚世代一樣，國民黨也有很多資深幕僚，不但戰鬥力強大而且理念清楚，只是很多優秀幕僚總是都是被遺忘的一群，新的黨中央永遠有新的核心，而專業長任的幕僚，只能在幕後。

這次黃心華挑的新店選區，游淑慧指出，對國民黨來說也是非常有意義的選區。因為已經離開的好友慧琳、心華以及自己，都曾在智庫一起並肩打拚，現在心華如果能接替戰鬥與服務的工作，也是一種奇妙的緣份續集。

游淑慧也提到，自己前一天跟徐巧芯聊天，聊到2018班的（2018年新當選）這三年多的表現應該沒給支持者「漏氣」；而今年還會有2022班的新同學加入，希望能幫頹勢的國民黨注入新元氣，自己對此充滿期待。「改革有兩種，一種是上層主動改變，一種是注入更多新血。」

黃心華14日在臉書指出，自己是先到國政基金會（國民黨智庫服務）擔任研究工作，一路從副研究員、研究員，直到目前擔任國民黨智庫副執行長。這段時間雖國民黨歷經起伏，但也認識許多並肩作戰且理念相近的好朋友，例如已故的議員唐慧琳，就是他初入智庫服務時，與他同一組、且同事多年的好夥伴。

黃心華始終相信，國民黨的存在，是中華民國最重要的一股穩定力量，他並稱，這個黨比較不懂得擦脂抹粉、不擅長大內宣、秉持和平發展的務實道路，這些看似平凡，卻是讓國家50年來無戰事，並持續發展至今的關鍵。回想這幾年在智庫的歷練，親眼見識國民黨從執政到在野的轉折，親身感受2014年台北市長選舉、2016年基隆立委選舉的輔選落敗經驗，對於支持者板塊的結構改變、人才養成和接棒過程的缺憾、政治活動的典範移轉、一直到美陸兩強權較量之下所連動的國內政治生態，自然有著深刻的體悟。

而對黃心華來說，近年最深刻的工作體驗之一，便是兼任國民黨副發言人期間的歷練，為服務媒體朋友的詢問，常常必須放下手邊的工作，假日和晚上也常因為突發的媒體訊息而臨時更動原本的生活安排。他表示，從應付媒體聯訪的陣仗，到後來主持大小記者會（也包括被對手陣營提告）及中常會後的轉述記者會，這是紮實的歷練和最寶貴的成長，他很幸運能有這樣的累積。