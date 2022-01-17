民進黨立院黨團總召柯建銘日前邀黨籍立委與行政部會，研議解禁日本福島周邊食品事宜。柯會後說，這個問題一定要面對。行政院發言羅秉成也鬆口證實政府正研議解禁事宜。民黨立委洪孟楷近日在政論節目中分析，「第一農曆年馬上就到了，所以很有可能要過的話，以現在總召柯建銘這邊所放出來的消息，有可能就在農曆年前後」。

洪孟楷在《少康戰情室》談到核食議題時表示，福島核災食品這個部分該來的跑不掉，在萊豬公投過了之後，我們那時候就在講說連風馬牛不相關的CPTPP都可以牽扯，說萊豬不過，CPTPP沒有辦法加入，那現在CPTPP是日本主導，你說民進黨政府有可能放著說這個福島核災食品不讓它進口，然後換CPTPP嗎?一定會這樣操作，該來的跑不掉，只是怎麼樣去操作跟怎麼樣開放。

洪孟楷分析，第一，農曆年馬上就到了，所以很有可能要過的話，以現在民進黨立院黨團總召柯建銘這邊所放出來的消息，有可能就在農曆年前後，會做這樣一個突襲，且七天的行政命令公告完之後，有可能利用農曆年前宣布，宣布完之後農曆年過年，因為普遍大家來講媒體跟大家比較放鬆的情況下，等到過完年就木已成舟、水到渠成，避免影響今年底民進黨的一個選情，也可能趕在311之前給日本一個大禮，他想這是民進黨政府現在有在想的做法。

不過，洪孟楷也提醒政府不要玩文字遊戲，想要開放核食，先把兩個重點說清楚：第一、是否清楚標示食物產地來源？同時檢驗要求及規格辦法都要明確訂立，不容國人食安保護被打任何折扣！第二、請政府也把台灣加入CPTTP進度向國人報告，不要動輒綁架台灣無法加入CPTTP為由，拿國人食安健康做交換。

洪孟楷也呼籲對於日本核食進口一事，國民黨團必須參與，必須召開黨團大會討論凝聚共識，涉及食安疑慮及國人過去公投反對意見，絕不可以馬虎。