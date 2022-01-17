王牌經紀人孫德榮當年一手捧紅5566、羅志祥、陳喬恩等藝人，被譽為「偶像教父」，近年來開設YouTube孫腫來了」分享日常生活，也不時會上談話性節目，日前他在節目上提到過去傳出性擾羅志祥的傳言，透露已經找到在背後挑事的人。

孫德榮日前在節目《命運好好玩》表示，自己最疼愛的徒弟是王仁甫，對方結婚時，他還包了100萬紅包，主持人何篤霖卻指出，外界都認為他最挺的人是羅志祥，「你對他就像對自己的兒子一樣」，對此，孫德榮也坦言「羅志祥是第一個自己生的小孩」。

孫德榮也透露，雖然羅志祥的經紀約現在不在他身上，但他還是會力挺到底，之前傳出他性騷擾羅志祥，導致兩人之間出現嫌隙，當時被背叛的痛苦心情讓他生不如死，「我的孩子不可能這麼做，一定是幕後有人指使」，他也直言已經找到挑撥離間的藏鏡人，「他現在也不好，所以不要說了」。

孫德榮透露藏鏡人現在也過得不好。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

孫德榮如今已經比較釋懷，過去20年他一直遭影射性騷擾羅志祥，當時他耿耿於懷，直到2020年底才和羅志祥把話講開，「其中最經典的對話是，你為什麼背叛我？他回答我，你為什麼不要我？把這些年來的恩恩怨怨，只有我們兩個人好好的把心裡的話都吐露出來。」最後更留下合影，兩人世紀大和解。