遭到澳洲移民部下令離境的喬柯維奇（Novak Djokovic）在16日法官宣判當晚，於兩位黑服的政府官員防送下10時30分（當地時間）從墨爾本搭機離去。英媒BBC報導，在航班追蹤網站FlightRadar24，喬柯維奇的班機成為最多人追蹤的航班，目的地是中東的杜拜，預計飛行13小時。之後可能轉往西班牙、摩納哥或是家鄉塞爾維亞。

另一個關鍵問題是喬柯維奇是否會被澳洲封鎖3年？移民部長霍克（Alex Hawke）以移民法的133C(3)賦予的權力撤銷喬柯維奇的簽證，依照法規，喬柯維奇3年不能取得簽證，代表他無法參加2023年、2024年的澳網。

不過這個法規也包含赦免條款，英媒引述前澳洲移民官員Abul Rizvi的電視訪談指出，如果被撤銷簽證的人符合澳洲國家利益，或是境內公民、永久住民的利益，他就有機會請求澳洲政府給予簽證豁免。

「喬柯維奇還能夠藉由不可抗力與同情條款（Compassionate and Compelling）向澳洲政府申請簽證豁免，我認為他會這麼做的，如果他還想打明年的澳網。我猜到時候不管誰是部長應該都會接受的。」若是澳洲明年疫情緩和，或許喬柯維奇的阻力就會減小很多。

雖然喬柯維奇的澳網之路尚未完全斷絕，他的前教練貝克（Boris Becker）再度勸他快點打疫苗。貝克對《Eurosport》說：「不打疫苗不代表你是壞人，也有很多人像Novak一樣的想法。我的看法是，如果Novak選擇打疫苗，他往後的日子會好過很多。」