蔡政府加速研議日本福島食品解禁議題，近日傳出有民進黨立委建議，為避免汙名化，要將「核食」更名為「福食」，引發軒然大波。國民黨副發言人楊植斗昨(16日)晚在臉書指出，小說裡頭，政府有計劃性地將詞彙減少，窄化思想的範圍，而如今的民進黨政府則是將字詞抽換，達成「區分敵我」的認知作戰，像是「說『蓋牌』的意圖阻礙防疫；說『校正回歸』的才是愛國愛民」，正在討論的『福食』也有滿滿的既視感」。

楊植斗臉書發文談到，說「走私」的，是敵人；說「超買」的，是朋友。說「蓋牌」的，意圖阻礙防疫；說「校正回歸」的，才是愛國愛民。而正在討論的「福食」也有滿滿的既視感。他認為，「當民進黨決定戰場後，他們就會口徑一致，萬劍歸宗，從此『核食』消失，只稱福食，瓦解過去779萬反核食民意的認知」。

因此楊植斗呼籲，既然如此，在野黨就有必要提出「核食」丶「輻食」正名來反制，對抗民進黨的認知作戰，為民眾站穩反核食的立場。他更喊話，「莫被認知作戰擊潰」。對此有網友留言表示，「政客玩弄文字來愚民實在要不得」、「核四不行，核食是福食，這邏輯太強了」、「文字遊戲玩好玩滿」、「說得到位」。