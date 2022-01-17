邁入2022年後 北韓頻繁試射飛彈

韓國聯合參謀本部今（17）日表示，北韓今日朝東海發射不明飛行器，日本海防隊認為可能是彈道飛彈。這是邁入2022年以來北韓第4度武力示威。

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部是在南韓當地時間上午接近9時時宣布北韓發射不明飛行器，目前南韓軍方正在分析飛行器的高度及速度等數據。

NEW: North Korea conducts fourth missile test in just two weeks. Follow emerging story here: https://t.co/fxSPfVnRv1 — NK NEWS (@nknewsorg) January 17, 2022

據路透報導，日本海防隊周一說，北韓發射的可能是彈道飛彈，但並未進一步提供消息。

韓聯社指出，依照慣例，南韓軍方通常是在偵測到北韓發射彈道飛彈時，及時將有關消息通知媒體。

這是北韓自5日宣稱成功試射高超音速飛彈以來，今年第4度武力示威，也是北韓14日在火車上發射2枚短程彈道飛彈後，時隔3日再度武力示威。據信北韓今年頭2次試射的都是發射後具有機動性的高超音速飛彈。

由於北韓與美國和南韓談判陷入僵局，平壤頻頻展現軍事新進展，進一步促使美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）12日宣布制裁6名涉及開發大量殺傷武器及彈道飛彈的北韓人，並要求聯合國安理會將一些北韓個人和機構列入黑名單。

北韓14日又再射彈，令外界分析北韓再次射彈的行動是對美國制裁表達不滿。針對美國的制裁，北韓上周回應將做出「更強烈的反應」。