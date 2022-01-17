下雨了！氣象局表示，本周鋒面水氣較為活躍，全台降雨機率提升，其中今、明兩天水氣最多，是雨最大的時候，各地都有短暫雨，加上今天東北季風增強，中部以北略降溫，北部17到19度，中部20到22度，周二到周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，約15度，其他地區早晚也涼，周二是最冷時刻，整天15至16度，直到周五、六氣溫回升，接著下周一到下周三另一冷空氣再度南下，氣溫再度下降。

氣象局表示，今天東北季風增強，中部以北及宜蘭、花蓮高溫下降，北部17到19度左右，中部及花蓮約20到22度，南部23到25度，低溫方面，夜晚清晨各地約15到17度。加上鋒面逐漸接近，除了東北季風迎風面北部、東半部整天有不定時短暫雨，今天中南部雲量也偏多，有局部短暫雨的機率。

氣象局表示，周二至周四（18日至20日）東北季風及鋒面影響，北部及東北部天氣較涼，約15至19度，其他地區早晚亦涼；周二水氣最多，北部、東半部有短暫雨，中南部局部短暫雨；周三、四水氣略微減少，但東半部仍有短暫雨，北部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

氣象局指出，周五、周六（21日、22日）東北季風稍減弱，北台灣氣溫略回升，但各地早晚仍涼，華南雲雨區東移影響，北部、東半部短暫雨，中部及南部山區局部短暫雨，其他地區多雲。周日（23日）鋒面接近，持續有雨。下周一至下周三（24日至26日）另一冷空氣再度南下，氣溫下降，北部、東北部仍有局部短暫雨，其他地區轉多雲到晴。